我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南加華人打造5000呎生態屋 不吹冷氣也涼

又降價至少15%+政府補助7500元 特斯拉看車人潮不斷

內蒙退伍殘疾軍人買優惠票被趕下車 涉事乘務員被炒 班車停運一周

中國新聞組／北京5日電
乘務員不滿退伍殘疾軍人買半票。(視頻截圖)
乘務員不滿退伍殘疾軍人買半票。(視頻截圖)

一名退伍殘疾軍人近日在內蒙古坐車買優惠票，上車後被要求補票，爭執無果被乘務員趕下車，引發網友熱議。當地交通局調查後，對涉事車輛客運班車停運7天，涉事乘務員被辭退，並責成乘務員道歉。

來源：YouTube

綜合媒體報導，9月1日上午，退伍殘疾軍人陳先生乘坐蒙F22637客運班車，從內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市去往吉林省白城市。該車乘務員何某某對陳先生所持的「中華人民共和國殘疾軍人證」不認可，要求陳先生補票，陳先生向其解釋他是正常行使殘疾退伍軍人的正常權利，但仍遭到乘務員拒絕並稱，你殘疾和我有什麼關係，「成年人整半票，我有權利不拉」，最後給陳先生退票，讓陳先生下車。

陳先生現場撥打12328熱線投訴，事後將現場視頻上傳抖音發布。依據有關法律規定，殘疾軍人憑證件乘坐交通工具，可享半價優惠。由於乘務員對此不予認可且言語嘲諷，事件在網路引發熱議。

報導說，對此事件，興安盟交通運輸局組織烏蘭浩特市交通運輸局、興安盟交通運輸綜合行政執法支隊烏蘭浩特直屬大隊對涉事企業及相關從業人員進行立案調查，依據「中華人民共和國道路運輸條例」及相關法律規定處理。

涉事車輛蒙F22637客運班車停運七天；對涉事企業烏蘭浩特金鹿運業（集團）有限責任公司罰款；對蒙F22637客運班車駕駛員從業資格證予以扣分處理，涉事企業對涉事乘務員何某某予以辭退，責成何某某向陳先生真誠道歉。

華人 抖音

上一則

開學日被指曾違校規 港中三生打暈校長

下一則

河南女割雙眼皮卻多了個洞 「閉眼能看外面、颳風就跑風」

延伸閱讀

勞工節長周末 M線停運、鐵路加開

勞工節長周末 M線停運、鐵路加開
地鐵M、F線將改線 沿途設免費接駁

地鐵M、F線將改線 沿途設免費接駁
雷擊導致纜車停運 300多遊客被困加拿大班夫公園、打地鋪過夜

雷擊導致纜車停運 300多遊客被困加拿大班夫公園、打地鋪過夜
阿縣伊甸園地區貧困率高 房租照漲

阿縣伊甸園地區貧困率高 房租照漲

熱門新聞

高齡95歲的香港首富李嘉誠近日偕紅粉知己周凱旋現身慈山寺。（取自鳳凰網）

95歲李嘉誠偕紅粉知己周凱旋 盂蘭節現身慈山寺

2023-08-30 13:27
中國男籃在世界盃籃球賽慘敗，一旁觀戰的中國籃球協會主席姚明也被拍到全程眉頭緊鎖。（取材自微博）

中國男籃世界盃慘敗 姚明場邊觀賽「氣到臉變形」

2023-09-02 22:42
人民幣持續走弱，在美華人新移民叫苦連天。（美聯社）

人民幣持續走貶…在美生活的這些人 最慘

2023-08-31 14:51
旅客分享他的行李被鎖上海關鎖。（取材自X平台）

入境中國注意 行李若被加「海關鎖」須受檢

2023-08-29 06:30
對方自稱是「上海嘉定警察局」的民警，因為小王在美國，對方提出通過skype軟件以視頻連線製作筆錄，圖為手機信息截圖。（取材自橙柿互動）

留美女兒突要300萬美元買房 母用「杭州方言」對談後急報警

2023-08-30 09:30
鄂爾多斯市達拉特太陽能基地。（新華社）

戈壁種電 「長出」一片片「藍色」森林 風沙變少羊變多

2023-09-01 02:00

超人氣

更多 >
彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤

彭博權威拆解證實 華為新手機晶片是中芯7奈米無誤
美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風
走線專題╱中國偷渡來美 九死一生

走線專題╱中國偷渡來美 九死一生
女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公

女星親吻梁朝偉拍照 劉嘉玲不忍質問：為什麼夾我老公
中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬

中國玉壺擬人化 「逃出大英博物館」點擊破千萬