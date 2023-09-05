內蒙退伍殘疾軍人買優惠票被趕下車 涉事乘務員被炒 班車停運一周

乘務員不滿退伍殘疾軍人買半票。(視頻截圖)

一名退伍殘疾軍人近日在內蒙古坐車買優惠票，上車後被要求補票，爭執無果被乘務員趕下車，引發網友熱議。當地交通局調查後，對涉事車輛客運班車停運7天，涉事乘務員被辭退，並責成乘務員道歉。

來源：YouTube

綜合媒體報導，9月1日上午，退伍殘疾軍人陳先生乘坐蒙F22637客運班車，從內蒙古自治區興安盟烏蘭浩特市去往吉林省白城市。該車乘務員何某某對陳先生所持的「中華人 民共和國殘疾軍人證」不認可，要求陳先生補票，陳先生向其解釋他是正常行使殘疾退伍軍人的正常權利，但仍遭到乘務員拒絕並稱，你殘疾和我有什麼關係，「成年人整半票，我有權利不拉」，最後給陳先生退票，讓陳先生下車。

陳先生現場撥打12328熱線投訴，事後將現場視頻上傳抖音 發布。依據有關法律規定，殘疾軍人憑證件乘坐交通工具，可享半價優惠。由於乘務員對此不予認可且言語嘲諷，事件在網路引發熱議。

報導說，對此事件，興安盟交通運輸局組織烏蘭浩特市交通運輸局、興安盟交通運輸綜合行政執法支隊烏蘭浩特直屬大隊對涉事企業及相關從業人員進行立案調查，依據「中華人民共和國道路運輸條例」及相關法律規定處理。

涉事車輛蒙F22637客運班車停運七天；對涉事企業烏蘭浩特金鹿運業（集團）有限責任公司罰款；對蒙F22637客運班車駕駛員從業資格證予以扣分處理，涉事企業對涉事乘務員何某某予以辭退，責成何某某向陳先生真誠道歉。