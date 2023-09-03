作品全是抄的 比利時藝術家提告 中國畫家葉永青賠500萬

在中國享譽盛名的藝術家葉永青，遭控涉嫌抄襲他人藝術作品牟利近30年。（取材自微博）

中國畫家、四川美術學院退休教授葉永青4年前被指抄襲比利 時藝術家西爾萬，對方後來在北京 提起訴訟，近日判決出爐，葉永青需支付賠償金人民幣500萬元。

2019年2月，西爾萬（Christian Silvain）向比利時媒體HLN表示，他最近才發現葉永青抄襲了他於1980年代創作的作品：「鳥、鳥巢，鳥籠、紅十字架、飛機......一切都在那裡！除了我的名字，否則看起來根本就是一樣的！」

當時葉永青向南方都市報表示，正在與這位藝術家取得聯繫，「這是對我影響至深的一位藝術家」。對於如何解釋兩人風格的相似等問題，他暫不回應。

2019年，西爾萬委託中國律師提起涉及抄襲事件的法律訴訟。

澎湃新聞報導，2021年9月9日，北京市高級人民法院民事裁定書顯示，西爾萬要求葉永青賠償人民幣5000餘萬元。裁定書的「事實與理由」部分說明，葉永青自1990年代初接觸到西爾萬作品後，開始持續侵犯西爾萬的著作權。

今年8月22日，北京知識產權法院就該侵害著作權糾紛案做出一審判決：葉永青立即停止涉案侵權行為；葉永青在「環球時報」發表致歉聲明，向原告西爾萬賠禮道歉，消除影響。葉永青支付原告西爾萬賠償金人民幣500萬元；駁回原告西爾萬的其他訴訟請求。

報導說，比利時媒體當地時間8月31日發布了西爾萬在中國提起抄襲訴訟並勝訴的消息。而西爾萬同日在社群媒體 上證實此事，「經過4年的等待，我們贏得了在中國的審判。」