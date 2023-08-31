四川洪災4死48失聯 工程方涉瞞報、5人被捕

近月中國洪災和事故不斷，習近平頻繁發聲，且有些事故還出現瞞報，或工安重大缺失等問題。(路透)

四川涼山州金陽縣蘆稿鎮21日發生山洪，導致一建設工地受災，201人中149人脫險，4人遇難，48人失聯。經調查發現，該沿江高速公路JN一標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」，公安機關28日將5人刑事拘留。

新華社報導，21日凌晨，四川涼山州金陽縣因強降雨突發山洪，造成沿江高速JN1標段項目部鋼筋加工場部分人員死亡、失聯。當時官方通報成功救出79名被困工人，6人失蹤。經搜救，於8月23日至27日累計打撈上岸4具遇難者遺體。

報導稱，獲悉相關情況後，總書記習近平 作出重要指示，要求全力搜尋失聯人員，妥善做好家屬安撫等善後工作；國務院 要派出工作組，全面開展調查，依法嚴肅處理相關責任人；要深刻汲取教訓、舉一反三，全面排查問題，壓實各方責任，加強安全監管，確保人民群眾生命財產安全。

國務院總理李強 也作出批示，要求抓緊核實情況，全力查找、搜救失聯人員，盡快查明原因，汲取教訓，並依法嚴肅追責。

今日上午，四川省政府也在涼山州金陽縣召開新聞發布會，通報「8·21」山洪災害的最新情況。通報指出，山洪造成蜀道集團承建的沿江高速JN一標段項目建設工地受災，災害發生時工地內有人員201人。目前，149人脫險，4人遇難，48人失聯。

四川省通報，經調查取證已發現，沿江高速公路JN一標段項目部及勞務公司劉某等5人涉嫌「不報、謊報安全事故罪」，公安機關8月28日對劉某等5人依法採取刑事拘留措施。目前，公安機關正在全力展開案件偵辦。