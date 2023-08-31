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曾哀悼星雲法師 前宗教局長崔茂虎搞權色雙開

中國新聞組／北京31日電
前統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎。(取材自法治日報)
前統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎。(取材自法治日報)

前統戰部副部長、前國家宗教事務局局長崔茂虎30日被「雙開」。據中央紀委國家監委，經查他奢靡享樂、大搞權色金錢交易，以及收賄犯罪等原因所致。

中央社報導，今年2月，台灣佛光山星雲法師圓寂，崔茂虎當時以國家宗教事務局局長、中華宗教文化交流協會會長身分，向佛光山宗務委員會致唁函，表達哀悼與慰問。

今年3月中旬，崔茂虎因涉嫌嚴重違法違紀，接受調查。據中國官方通報，經過調查，崔茂虎被指喪失理想信念，背棄初心使命，政治意識缺失，落實中共中央決策部署不堅決，違規占用耕地搞政績工程，履行全面從嚴治黨主體責任不力，處心積慮對抗組織審查。

通報也說，他沉迷奢靡享樂，違規選拔任用幹部，違規收受禮品禮金，縱容、默許親屬和其他特定關係人利用其職務影響協調承攬業務獲利，大搞權色、錢色交易。

其他還有，違規干預和插手司法活動；毫無紀法底線，利用職務便利為他人在工程承攬、幹部任用等方面謀利，並非法收受巨額財物。

通報說，崔茂虎嚴重違反黨的政治紀律、組織紀律、廉潔紀律、工作紀律和生活紀律，構成嚴重職務違法並涉嫌收賄犯罪，且在中共18大後不收斂、不收手，性質嚴重，影響惡劣，應予嚴肅處理。

因此經決定給予崔茂虎開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其中共20大代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

據港媒報導，崔茂虎出生於1965年，雲南宣威人。他歷任麗江市委書記、雲南副省長、省委常委、秘書長。去年6月任中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長，今年3月落馬。據悉，通報列舉的罪狀絕大多數在雲南任職期間。

中共 星雲法師 20大

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