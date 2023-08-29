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新加坡洗黑錢案 中國嫌犯生活奢華 餐具全都愛馬仕

中國新聞組／北京29日電
蘇海金與住處。（視頻截圖）
蘇海金與住處。（視頻截圖）

新加坡近日破獲涉及10億新加坡元（約7.3億美元）的洗黑錢案，逮捕涉案的10名中國嫌犯，其中，跳樓拒捕的蘇海金，因其平時高調奢華的生活，受到新加坡媒體關注，特地為其進行專題報導。

據報導，蘇海金今年40歲，原籍福建安溪，哥哥蘇寶林也是這次洗錢嫌犯之一，蘇海金的妻子老家則在四川。有知情者對新加坡媒體爆料稱，蘇海金生活奢侈超乎想像，他在中國的老家使用的餐具全是愛馬仕品牌。爆料者說，她認識蘇海金和妻子，常在微信「朋友圈」看到蘇海金妻子分享生活照炫富，除了多輛豪車，還看到她家中餐具全是名牌貨。

據新加坡媒體報導，蘇海金住家猶如「娛樂室」，庭院有迷你高爾夫球場，地下室建有卡拉OK，平日愛炫富，出行高調，經常在晚上開派對。

報導說，蘇海金於2017年開始租住在新加坡。2019年，蘇海金便帶著妻子和兩兒一女，搬入一間位於烏節路附近格蘭芝路的格美華庭（Gramercy Park）複式頂層公寓（duplex penthouse）單位。

據知情者說，蘇海金在同一項開發項目中，至少購買了三間單位。2021年，他們一家又搬到友和園優質洋房，月租高達8萬元。

作為福建幫蘇姓的老大，蘇海金代步車是勞斯萊斯，除此之外賓利也加入了他的私藏。他擁有的一輛GTS敞篷房車價值價高達120萬新元。而他居住的房屋價值高達8000多萬新元。

家中搜出許多名牌包。（視頻截圖）
家中搜出許多名牌包。（視頻截圖）

據警方消息，在他的家起獲了一款限量愛馬仕喜馬拉雅白色漸變層柏金包，這個款包目前的市價已經超過了45萬新幣，而且這款包普通的顧客花錢都不一定買得到。除此以外，他家還查獲了一款理查德米爾手表，係聯名款，價格也高達94.9萬新元。他的家也收藏者很多的名酒，他甚至在家裡僱傭了調酒師和職員，在喝酒的時候伺候他們。

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