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曾被官媒專訪脫貧事蹟 貴州前書記孫志剛被查

記者廖士鋒／北京29日電
中共前貴州省委書記孫志剛。（圖／取自貴州省政府官網）
中共前貴州省委書記孫志剛。（圖／取自貴州省政府官網）

中共中央紀委國家監委網站28日晚間公布，前貴州省委書記孫志剛因涉嫌「嚴重違紀違法」，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是中共二十大後罕見的公布省委書記級別官員被查。

公開資料顯示，孫志剛生於1954年5月，長期在湖北省工作，2015年到貴州省擔任省長，2017年升任省委書記，直到2020年11月交棒給諶貽琴，孫志剛則轉任第13屆全國人大財政經濟委員會副主任委員。

2020年5月，官媒「人民法院報」曾經專訪孫志剛，他指出貴州省2019年全年減少建檔立卡貧困人口124萬人，24個貧困縣摘帽，2300個貧困村出列，「由全國貧困人口最多的省份成為全國減貧人數最多的省份」。當時孫志剛還強調，2020年第一季貴州省GDP增長仍然排在全中國前三位，「目前各項經濟指標正在強勁回升」。

近年中共查處省委書記級別的官員並不多，僅有前雲南省委書記秦光榮2019年5月「主動投案」被查，前陝西省委書記趙正永2019年1月被查等少數案例。

官方通報曾稱，趙正永「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」；秦光榮則是「對黨不忠誠不老實，做兩面人，公開發表與全面從嚴治黨要求相違背的言論」、「毫無紀法意識，與不法私營企業主沆瀣一氣，肆無忌憚聚錢斂財，大搞權錢交易，在職務晉升、企業經營等方面為他人謀利，並非法收受財物，對任職地區的政治生態造成嚴重破壞，對黨的事業和形象造成嚴重危害」。

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