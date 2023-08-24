曾穿「習包子」T恤被關…魯男騎水上摩托抵韓 傳目的是這個
韓媒日前報導稱一名中國人自駕水上摩托車由山東跨黃海約300公里偷渡至南韓，美國喬治亞大學博士生古懿表示，這名中國人是他朋友權平。35歲的權平曾因諷中共領導人習近平是「習特勒」、「習包子」被判刑1年半又列入出境「黑名單」，這次終如願離開中國。南韓一名活動人士稱將協助權平向南韓政府申請難民庇護。
美國之音報導，權平曾穿上印有「習特勒、習包子、大撒幣」的T恤衫上街抗議，被中國當局秘密抓捕並在2017年以「煽動顛覆國家政權」罪判刑一年半，出獄後被限制出境。
古懿和權平的朋友，兩人曾約定每天發短信報平安。他說，權平獲釋後，持續受到中國政府的監視和威嚇，過得非常不自由。先前他曾數次透露過離開中國的想法，但幾經嘗試都未能如願。
當權平駕駛水上摩托車成功抵達南韓後，古懿說，「我知道這個消息真的是心裡一塊大石頭落地了」，「這次他選擇以這種方式，一種非常壯烈的方式，非常堅決的行動來逃出牢籠，完全是冒著生命的危險駕著水上摩托車，一個人穿越300多公里的海路，然後來到南韓，奔向自由的彼岸」。
南韓活動人士李大宣在臉書上說，他將協助權平接下來的調查和難民申請程序。
古懿透露，權平的祖父輩從南韓移居中國，實際上他是韓裔中國人，而南韓一向對逃離朝鮮的「脫北者」表示歡迎，權平同樣是逃離專制政權的難民，他希望南韓政府不要將他視作普通偷渡客。
雖然權平的未來充滿不確定性，迎接他的可能是曠日費時的申請程序，也有可能再轉去第三國，但古懿說，「不管怎麼樣都比待在中國好」。
RFA報導，現年35歲的權平為吉林延邊朝鮮族人，2012年畢業於美國愛荷華州立大學後返回中國，他批評中國當局的審查制度，並支持中國人權活動，當局執行709大抓捕期間，他公開聲援中國人權律師。
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