曾穿「習包子」T恤被關…魯男騎水上摩托抵韓 傳目的是這個

權平穿著「習包子」T恤。（取材自X平台）

韓媒日前報導稱一名中國人自駕水上摩托車由山東跨黃海約300公里偷渡至南韓 ，美國喬治亞大學博士生古懿表示，這名中國人是他朋友權平。35歲的權平曾因諷中共領導人習近平是「習特勒」、「習包子」被判刑1年半又列入出境「黑名單」，這次終如願離開中國。南韓一名活動人士稱將協助權平向南韓政府申請難民庇護。

美國之音報導，權平曾穿上印有「習特勒、習包子、大撒幣」的T恤衫上街抗議，被中國當局秘密抓捕並在2017年以「煽動顛覆國家政權」罪判刑一年半，出獄後被限制出境。

古懿和權平的朋友，兩人曾約定每天發短信報平安。他說，權平獲釋後，持續受到中國政府的監視和威嚇，過得非常不自由。先前他曾數次透露過離開中國的想法，但幾經嘗試都未能如願。

當權平駕駛水上摩托車成功抵達南韓後，古懿說，「我知道這個消息真的是心裡一塊大石頭落地了」，「這次他選擇以這種方式，一種非常壯烈的方式，非常堅決的行動來逃出牢籠，完全是冒著生命的危險駕著水上摩托車，一個人穿越300多公里的海路，然後來到南韓，奔向自由的彼岸」。

南韓活動人士李大宣在臉書上說，他將協助權平接下來的調查和難民申請程序。

古懿透露，權平的祖父輩從南韓移居中國，實際上他是韓裔 中國人，而南韓一向對逃離朝鮮的「脫北者」表示歡迎，權平同樣是逃離專制政權的難民，他希望南韓政府不要將他視作普通偷渡客 。

雖然權平的未來充滿不確定性，迎接他的可能是曠日費時的申請程序，也有可能再轉去第三國，但古懿說，「不管怎麼樣都比待在中國好」。