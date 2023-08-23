鬧出「鼠頭鴨脖」廠商設新公司 網友：換馬甲再搞錢

江西一學校食堂日前在飯菜中出現鼠頭，掀起一場食安風波。（視頻截圖）

此前江西高校食堂吃出「鼠頭鴨脖」事件引起網友憤慨，涉事供應商江西中快後勤服務有限公司成立新公司，被質疑「換湯不換藥」。網友批評，爆出這麼大的食安問題，涉事公司「毫髮未傷」是「中國餐飲的悲哀」，促當局追究到底。

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綜合媒體報導，公開信息顯示，近日成立的峽江縣峽禾餐飲管理有限公司，法定代表人為朱貞銀，註冊資本50萬元（人民幣），註冊地址為江西省吉安市峽江縣水邊鎮會仙路，經營範圍為餐飲管理。股東信息顯示，該公司由江西中快後勤服務有限公司全資持股。

據報導，此前事件調查處理結果，認定飯菜中異物是鼠頭。從江西省教育廳相關部門與江西省多家高校後勤管理部門等多方交叉印證確認，涉事食堂供應商為江西中快後勤服務有限公司，目前涉事的江西工業職業技術學院已與該公司解約。

公開信息顯示，中快餐飲集團在全國多個省市至少直接投資 了24家地方「中快餐飲」企業，其中包括上海、安徽、陝西、河南 等地。

中快餐飲董事長李四星曾在採訪中表示，該公司「全國範圍內在營高校食堂項目700多個，年營收規模直逼海底撈。

在輿論壓力下，江西中快後勤服務有限公司卻悄無聲息地成立了一家新公司。有網友指出，「這年頭壞人的生命力總是很頑強，是大環境讓它們適者生存嗎？」、「他們有靠山，沒靠山連賠帶罰早就傾家蕩產了」、「應該罰他傾家蕩產，終生不得從事餐飲行業，怎麼還成立新公司繼續坑害人呢？」

還有網友表示，「換馬甲再搞錢」、「高校食堂的利潤 很高嗎？一般人真幹不了學校餐飲」、「我朋友承包寄宿學校超市，學校要抽30%，不是利潤的30%，是營業額的30%」。