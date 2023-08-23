中國健身房龍頭「一兆韋德」也爆雷 欠薪、多店停業

中國健身龍頭「一兆韋德」，在上海徐匯分店外觀。(記者林宸誼／攝影)

中國經濟低迷的問題正在各行各業發酵。中國健身 房龍頭「一兆韋德」近期傳出，北京、上海、杭州、深圳等多地門店停業、欠薪的消息，上海的部分店面已由「浙商財團」重組 整併。業內人士分析，一兆韋德把「預收帳款直接拿去開新店」，碰上疫情三年肯定出問題。

實際查看「一兆韋德」微信 小程序，位於北京的店面有半數已顯示暫停營業，在店數最多的上海，也有不少分店掛上暫停營業告示。

「現在誰還在上健身房啊！」一名上班族表示，她2021年買了一面可以跟著健身訓練的「智慧健身魔鏡」，就不再上健身房了。

這名上班族觀察，身邊仍會去健身房鍛鍊同事，只去「超級猩猩」、「Space」買單次課程，或包月、包季的私人健身教練課程，「連社區服務中心都有健身房了，與外面私人健身房差異就只在有沒有教練而已，那誰還願意花錢買年卡。」

一家供應商表示，一兆韋德早前就傳出欠薪、現金流入不足等問題，「雖然在今年5月宣布已有1.15億元人民幣(約1576萬美元)融資到帳，但也只是杯水車薪。」

今年6月，一兆韋德在官方微信公眾平台宣布，由浙商財團重組整併一兆韋德。一兆韋德董事長金宇晴透過抖音表示，自己絕不會跑路，會賣掉600平方米房子救公司。

一兆韋德在宣布由浙商財團重組後，從今年7月3日起，停止銷售長期卡，並推出全新的會員卡種體系，提供月卡、季卡、一年卡和二年卡。