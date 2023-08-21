「中國好聲音」疑辱李玟 母公司市值大跌

中國好聲音母公司因已逝歌手李玟一段錄音檔股價大跌，市值1天蒸發115億元人民幣。(抖音視頻截圖)

一段已故歌手李玟 抱病參加節目卻疑遭節目組報復的九分鐘錄音，在網路上掀起驚濤駭浪。大批中國網民不滿「中國好聲音 」節目組一句「錄音是惡意剪輯」的傲慢回應，不僅成群結隊聲討節目組，抵制節目贊助商，還硬是讓「中國好聲音」母公司市值瞬間蒸發115億港元（約106.9億人民幣、14.6億美元）。接連質疑節目組的爆料仍在接力，效應持續擴大，有評論稱，「這一次，中國好聲音踢到了鋼板上」。

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綜合每日經濟新聞、新黃河等媒體報導，「中國好聲音」被指黑幕，受輿論影響，「中國好聲音」母公司星空華文18日股價暴跌，截至午間收盤，公司股價大跌23.4%，報94.95港元，總市值為378.4億港元，相較前一日收盤市值蒸發115億港元。

星空華文前身是上海燦星文化傳媒股份有限公司。「中國好聲音」在2012年因喊「I want you」風靡全中國。2016年與節目模式的版權方荷蘭Talpa公司「開戰」後開始走下坡，一度更名「中國新歌聲」，並將標誌性的「轉椅」改為「下滑座椅」。2018年IP回歸。

紅星新聞對此事件發出題為「這一次，中國好聲音踢到了鋼板上」評論指出，不少人認為「中國好聲音」節目方的回覆傲慢且敷衍且逃避大眾追問，難怪難息怒火。「中國好聲音」節目組此時要面對的，不是已逝的李玟，也不是營銷號ABCD，而是一塊眾人合力形成的維護李玟的鋼板，「不帶誠意地硬踢，痛的一定是自己。」