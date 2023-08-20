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中國百萬網紅疑遭閨密賣菲國妓院 失聯3月生死不明

中國新聞組／北京20日電
中國百萬網紅「雅典娜liya」驚傳遭閨密賣去菲律賓。（取材自微博）
中國百萬網紅「雅典娜liya」驚傳遭閨密賣去菲律賓。（取材自微博）

2021年曾獲世界小姐澳門區季軍的中國百萬網紅「雅典娜liya」，近期被傳赴菲律賓旅遊後失聯，迄今已3個多月，網傳她遭閨密賣去菲律賓妓院，家人已支付80萬人民幣（約11萬美元）贖金，但「雅典娜liya」仍生死不明，恐凶多吉少。不過被指控的李姓閨密否認。目前網路瘋傳疑似她遭虐打所拍的祼照，相關信息昨天登上微博熱搜第二，網民呼籲公安介入調查。

身材火辣的「雅典娜liya」在抖音有百萬粉絲，平時經常在社交媒體炫富，但她自4月23日發文後就再無更新。據近日網傳一份疑似她與閨密的對話紀錄，「雅典娜liya」原本要和李姓閨密到東南亞旅遊，但李姓閨密稱臨時有事無法成行，最後是「雅典娜liya」獨自前往菲律賓。

有網民爆科稱，「雅典娜liya」是遭其李姓閨密賣去菲律賓，李姓閨密的母親也參與其中，而「雅典娜liya」就是赴菲律賓之後即下落不明，迄今3個月未更新發文內容也未聯絡家屬，手機也關機，讓家屬和粉絲相當擔心。但也有一說是，其家人稱，最後與「雅典娜liya」聯絡上是6月22日。

李姓閨密也因為爽約引發網民質疑，有網民扒出李姓閨密和其母曾經擔任酒店經紀，仲介女子陪酒，但都遭李姓閨密否認。

網傳李姓閨密曾發文澄清說，「雅典娜liya」今年3月曾到倫敦旅遊並住在她家裡，期間「雅典娜liya」介紹一名來自東南亞的「斌哥」給她認識，相約出國旅遊，路費酒店都由「斌哥」報銷。只是由於臨飛前自己家裡出了點事，才讓「雅典娜liya」獨自到菲律賓。「雅典娜liya」到菲律賓之後有打電話給她報平安，並稱自己曾到賭場玩樂，之後就再也聯繫不上。

網傳其閨密回應。（視頻截圖）
網傳其閨密回應。（視頻截圖）

但有網民發現，李姓閨密在事發後換頭像、刪合照、刪好友又註銷所有社群帳號，說自己在倫敦後來卻又稱自己在日本，質疑她說謊。

另據網易新聞，網傳「雅典娜liya」在失聯當晚，曾向國內多位朋友借錢，有朋友覺得有異，向公安等部門反映，但也沒下文。

網上還傳出「雅典娜liya」的家人已支付了80萬人民幣的贖金，但仍不見她回家，對照近日網傳疑似她被虐打、胸部盡是瘀青的裸照，擔心她可能已在東南亞遭遇不測。大批網民湧入「雅典娜liya」的微博，希望她能向大家報平安，不少網民認為中國公安應介入調查。

網傳百萬網紅「雅典娜liya」裸照。（視頻截圖）
網傳百萬網紅「雅典娜liya」裸照。（視頻截圖）

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