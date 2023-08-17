詐嫌看反詐電影「孤注一擲」 劇院當場被逮

涉詐嫌疑人在觀看反詐電影時被抓。（視頻截圖）

近期一部講反詐的電影「孤注一擲」火了，不僅有5052萬觀眾買票欣賞，迄今累積票房破21億元（人民幣，下同，約2.8億美元），連詐騙 嫌疑人都上電影院 觀看，被警方一舉抓獲。

來源：YouTube

杭州網報導，湖北十堰 市公安局茅箭區分局民警，根據線索遠赴貴州省六盤水市成功抓獲一名詐騙嫌疑人，她落網時，正好在電影院看這部「孤注一擲」。當時，嫌犯還沉浸在電影的餘味中沒回過神，警方找到她並問，「知道我們找你什麽事嗎？」嫌犯直言不知道，民警隨即說出其銀行卡，在今年6月有異常的轉帳交易，嫌犯意識到民警是有備而來，很快交代了自己的犯罪事實。

據了解，嫌犯何某明知轉帳資金為電信網絡詐騙所得贓款的情況下，經不起利益的誘惑，仍將自己名下的銀行卡出借給電詐團夥，並告知其自己的支付寶及銀行卡密碼。

今年6月，十堰市一名居民被電信詐騙7萬元，這筆錢就轉到何某的銀行卡中，隨後何某將2.1萬元取現交給涉詐人員，剩下的4.9萬元通過支付寶，手機銀行轉給涉詐人員。