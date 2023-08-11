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常州名醫被抓 傳搜出1.5億資產

中國新聞組／北京11日電
網傳江蘇常州乳腺外科名醫朱玉蘭被抓。(取材自微博)
網傳江蘇常州乳腺外科名醫朱玉蘭被抓。(取材自微博)

反腐風暴席捲醫療圈，網傳江蘇常州乳腺外科名醫朱玉蘭被抓，被搜出1.5億（人民幣，約2700萬美元）資產，包括4000萬現金、20套房產、30斤黃金；但常州市衛健委辦公室人員表示，目前情况已「在公安系統的處理中」，至於是否已立案調查則表示「不清楚」。

央廣網報導，朱半年前即被有關部門採取留置措施，並非在此輪醫療反腐風暴中被查，另外涉案金額與實際情況有出入。

朱玉蘭曾是常州市第二人民醫院乳腺外科主任、主任醫師，網傳信息顯示「朱的主要收入來源是從醫藥代理商和患者拿回扣和紅包」。

映像新聞報導，常州市武進人民醫院工作人員表示，朱某某並不是該醫院職工，是常州市第二人民醫院的退休職工，「跟我們醫院沒有關係，就只是我們的一個特聘專家而已。」

澎湃新聞報導，常州市第二人民醫院紀律檢查委員會工作人員表示，朱某蘭醫師已於2021年退休，不清楚後續相關情況。同時該人員還提醒，希望網友不要輕信網絡傳言，不信謠、不傳謠。

報導指出，常州市公安局工作人表示，關於朱玉蘭受賄一事，當地媒體已經闢謠。常州市「中吳網」於下午15時刊發的「嚴重失實！乳腺外科醫師朱某某相關謠言」一文指出，被抄家、收紅包等信息為「不實信息」。不過，該文章並未否認「朱玉蘭被抓」一事。

百度健康介紹，朱某蘭曾是常州市第二人民醫院乳腺外科主任，主任醫師，碩士生導師，還曾是江蘇省乳腺抗癌協會委員和常州市抗癌協會委員。

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