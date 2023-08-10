自駕露營遇山洪 川女失聯40天 雙親願望：找到她

劉女士已失聯40天。（取材自紅星新聞）

四川劉女士6月30日自駕 前往貴州的在六盤水蟠龍鎮一河邊露營時，遭遇山洪失聯已40天，家人稱，和她一起失聯的還有一名山西男子；劉女所駕車輛7月3日在河中找到，並打撈上岸，但車裡沒有人。7月15日，救援人員事發地下游找到山西男子遺體，但劉女仍未尋獲，當地仍繼續搜救。

劉女父母仍表示：「最簡單的願望，就是找到她。」

「救援人員判斷，人多半是隨車被水沖走了。」劉父說，救援人員認為女兒生還的機率幾乎為零。

紅星新聞報導，6月29日，當地發生暴雨 ，次日凌晨2點過，劉女士報警稱發生了山洪，說了大概位置後電話便中斷了，再打過去就聯繫不上。

工作人員表示，事發地點位於蟠龍鎮清水河小田壩庫區，由於當地連續幾天雨水較大，加上河流長、此前山洪導致很多地方出現垮塌現象，這給搜救增加了難度。

報導指出，劉女士的父母及家人稱，劉女士車被找到的位置，距她報警所在位置相距兩、三公里，車是在短短幾分鐘時間內被沖下去的。視頻顯示，劉女士的車輛被拖上岸後，損毀嚴重，車窗玻璃都碎了。

劉父表示，當地一救援人員查看視頻後稱，如果劉女士看到山上的水沖下來了，馬上打開車門，還有1分半到2分鐘左右的逃生機會。 「但不知道怎麼的，當時他們還想著把車挪出來……」。