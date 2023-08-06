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33歲湘女酒店值班 遭精神病患50多刀砍死

中國新聞組／綜合報導
33歲女子李思雨被精神病患砍死。其5歲兒子手持母親遺照控訴。(取材自大風新聞)
33歲女子李思雨被精神病患砍死。其5歲兒子手持母親遺照控訴。(取材自大風新聞)

半個月前，湖南邵陽33歲女子李思雨在其供職的酒店值班時，突然被患有精神疾病的邵東籍男住客砍殺，全身50多處刀傷不治身亡。其母唐女士至今也想不明白，兇手曾某為何要殘殺素不相識的女兒，她更難以接受的是，女兒供職的酒店沒有配備一名專職保安，保障員工的人身安全。

華商報大風新聞報導，唐女士說，33歲的女兒李思雨自去年離婚後，帶著5歲孩子生活在娘家，女兒在今天連鎖酒店邵陽汽車東站店擔任前台。7月19日早上6時許，前一晚上夜班的女兒正在前台值班，孩子睡在樓上的員工宿舍內。事後看到的事發事監控顯示，當時李思雨正在前台低頭整理票據，一名男性住客下樓後，直接衝進前台，用水果刀捅殺李思雨，李大聲呼救試圖逃跑沒有成功。

唐女士說，兇手行凶十幾分鐘後，在二樓的酒店經理曾經理聞訊趕來後，立即與兇手激烈搏鬥，但對方帶了兩把刀沒有制服成功。最後是趕來的特警制服了兇手，女兒卻身亡。「他們直接把我女兒送到殯儀館了。」唐女士泣不成聲地說，她第二天才看到女兒的遺體，女兒全身是血，身上被刺多達50餘處。

唐女士從警方處聽說的信息是，兇手曾某是邵東市火廠坪鎮人，持有二級精神病殘疾證，母親也是精神病人，父親離婚後早已不知所蹤，家裡只有一個姨媽負責監護他。

曾經理回憶，兇手是前一晚7時許入住該酒店的，身高約1米7多，身分證信息顯示1996年生的年輕男顧客，談吐舉止正常。

事發至今，唐女士一家不僅沒見過兇手曾某家任何親屬，也沒接到過對方打來的電話。所有信息都是從警方處獲取。「他家裡的兩個監護人，邵東政府為什麼不監控他呢？」她認為，當地政府職能部門也存在不可推卸的監管失職。

另一方面，她也難以置信，女兒供職的酒店居然沒聘請一名保安，案發時值班的只有女兒一人，這樣明顯的安全漏洞，導致女兒被襲擊時毫無招架之力，沒有爭取到逃生的機會。

事發酒店。(取材自大風新聞)
事發酒店。(取材自大風新聞)

安全漏洞

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