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被圍毆脫身 寶能老董再裁162人 下一步「在職高管降薪」

中國新聞組／北京3日電
寶能集團董事長姚振華被討薪員工圍堵，保安急忙扶起他。(視頻截圖)
寶能集團董事長姚振華被討薪員工圍堵，保安急忙扶起他。(視頻截圖)

中國寶能集團董事長姚振華陷欠薪1.3億風波，7月31日上午在深圳市總部附近被多名討薪者圍堵，視頻顯示他被打掉眼鏡；媒體報導指出，姚振華狼狽進入寶能大樓後照常開會，會中不僅憤慨表示員工「只會要錢」，並決定再裁162人。

影音來源：Twitter

據鳳凰WEEKLY地產報導，一名不願具名的寶能集團前員工爆料，姚振華在會議上下達裁員指標：寶能集體裁員42人，汽車集團裁員100人，寶能城發裁員20人；姚振華還表示在職高管也要降薪，「要說貢獻，沒有，你憑什麼拿這麼高工資，通通都得降。如果不接受降工資，我勸你趕緊自己撈去，我可沒錢養你。反過來，如果你有本事產生了業績，你拿多高，別人都不能講。」

姚振華指出：「圍繞著組織結構的再造和人員精簡，進一步拿方案，特別是集團本部和城發總部，不能人浮於事，包括汽車總部，這3個總部進一步消減人員，把不作為的、躺平的、不尊重紀律規則要求的，全部優化。」

寶能集團董事長姚振華被討薪員工圍堵，跌坐在地。(視頻截圖)
寶能集團董事長姚振華被討薪員工圍堵，跌坐在地。(視頻截圖)

會議上，姚振華還疑似對早上被圍毆的事件表示憤慨，「天理都沒了。沒有看到現在社會的艱難，你不創造生產，除了會要錢還會幹什麼？」

金融界報導，據了解，向姚振華討薪的大多是寶能汽車的前員工。網傳視頻顯示，寶能集團董事長姚振華被討薪員工圍堵在深圳市羅湖區寶能中心前。畫面中一車輛被貼上「還我工資」「欠薪14月」等字條。衝突中有人高呼「你們這是犯法。」人群中有人回應：「欠薪者難道不犯法」。

寶能投資集團董事長姚振華。（中新社資料照片）
寶能投資集團董事長姚振華。（中新社資料照片）

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