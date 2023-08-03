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調查249天後… 男足前教練李鐵 被控涉賄5罪

中國新聞組／北京3日電
李鐵涉賄被提起公訴。(中新社)
李鐵涉賄被提起公訴。(中新社)

去年11月中國男足主教練李鐵因涉嫌嚴重違法而被查，引爆中國足壇反腐風暴。在被查249天之後，李鐵一案偵查終結，湖北咸寧檢察院已依法向咸寧市中級法院提起公訴，理由是李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄等「五宗罪」案。

央視新聞報導，李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，移送檢察機關審查起訴。

經湖北省人民檢察院指定，由咸寧市人民檢察院併案審查起訴。近日，咸寧市人民檢察院已依法向咸寧市中級人民法院提起公訴。

去年11月，李鐵因涉嫌嚴重違法被查，開啟中國足協反腐風暴，足球界普遍認為與其在武漢卓爾的經歷有關。據報他在受查期間，還供出多名國腳涉案。如今據中國官方內容，確認李鐵是因涉賄被查。

現年46歲的李鐵，是中國前職業足球運動員，先後獲中國足球金球獎、中國足球先生、國家體育運動一級獎章等榮譽。退役之後，李鐵曾任男足國家隊助理教練，河北華夏幸福俱樂部、武漢卓爾足球俱樂部主教練等，2020至2021年擔任國足主教練，2021年底辭職。

目前，中國足壇已有13人被查，包含最近的是7月中下旬被查的中國足球協會技術部部長譚海、戰略規畫部部長戚軍，兩人都涉嫌嚴重違紀違法，其他還包含前中國足協主席、正副祕書長、多個部門的部長，甚至是中國國家體育總局相關官員等人紛紛落馬。

明報報導，在李鐵涉及的五罪中，既有「收錢」亦有「送錢」。北京師範大學法學院教授彭新林稱，在李鐵涉嫌的兩項「收錢」罪中，受賄罪只有國家工作人員才能構成，應該與其利用擔任國足助教或主教練的職務有關；非國家工作人員受賄罪，應與其利用擔任公司、企業或者足球俱樂部教練的職務便利有關。

足球 武漢 北京

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