表達民憤？齊齊哈爾34中門前現花海 官方忙清場

黑龍江省齊齊哈爾34中學校門口推滿悼念花束，市民自發前來獻花。（Getty Images）

黑龍江省齊齊哈爾市第34中學體育館7月23日發生屋頂坍塌事故，造成1名排球隊教練和10名隊員死亡。事發後，無數民眾到校門口送鮮花、蠟燭和女孩喜歡的甜品飲料，表達哀思並要求查明事故原因和相關責任。當局疑憂「白紙運動 」再上演， 對校門口祭奠物進行「清場」。

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美國之音報導，視頻看到，齊齊哈爾34中校門外的空場擺放大片悼念者送來的花束、花籃、花環，還有大量開罐的黃桃罐頭、奶茶、可樂及蠟燭，花海數量明顯超出兩年前鄭州 7.20水災和去年11月烏魯木齊大火的規模。

齊齊哈爾34中門前的獻花悼念活動似乎得到當局一定程度的容忍。而烏魯木齊大火事件後，中國一些城市的青年人紛紛為火災死難者舉行悼念活動，從而引發了大規模的白紙運動。

不過，7月30日有網友披露那裡已不許擺放鮮花了。在大批便衣人員包圍下，鏟車將現場擺放的鮮花和祭品清理一空。另有網友稱，這兩天突然湧出來一些人，大罵齊齊哈爾學校門前的花、罐頭、奶茶是「浪費」。有人跟帖稱，這些人企圖「帶節奏」，引導輿論。

對於「浪費說」，有網友表示，向體育館練習排球的遇難者獻花致哀，「這是老百姓樸素的情懷，是悲天憫人的情緒表達」。

在遇難的11名該校女排師生的「頭七」這天，齊市34中校方發布了一份悼文，其中寫到：「痛揉碎了星河，化作皓月，化作你們的模樣，留在愛你們的親人、師長、同學心中。」

網友發現，悼文中的前半句與一個多月前一名網友的措辭幾乎一模一樣。微信 作者魏春亮發文指出，這句話，「卻被齊齊哈爾34中抄襲，挪用來悼念那11位剛剛逝去的師生」。知名博主李老師質問34中，「難道對自己遇難的師生連一句發自肺腑的真心話都說不出來嗎？」