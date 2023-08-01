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性命要緊…電梯「歪了4公分」硬是完工 上海小區住戶怒：沒人敢搭

中國新聞組／上海1日電
施工單位不顧鋼梁歪了，仍繼續施工。（取材自新聞坊）
施工單位不顧鋼梁歪了，仍繼續施工。（取材自新聞坊）

許多老舊住宅當初沒有設置電梯，如今為了上下樓方便，不少住戶都想為老房裝上電梯，但事後安裝的品質更需要多加把關。住在上海徐匯區的馮先生近日投訴指出，所住小區前年開工加裝電梯，經過十個月的施工後，電梯竟然「裝歪」了，電梯底座的鋼樑與地面原有鋼樑無法對接，有高達四公分的差距；但工程隊得知後，竟然沒有要改正，硬是把施工做完，因此遲遲無法通過檢驗，電梯也沒人敢搭。

看看新聞Knews報導，馮先生住在徐匯區宜山路上的「南宜花苑」小區，他表示，2021年年底所住樓開工加裝電梯，當時居民們都很高興，沒想到2022年9月時，住戶發現電梯底座的鋼樑與地面以上的鋼樑無法對接，中間有3、4公分的偏差。反映給工人後，工人竟然不理會，硬是「迎難而上」，導致施工完畢後無法通過檢驗，這個歪掉的電梯就一直放到現在，也沒有人敢搭乘。

該樓的其他住戶說，加裝的電梯總共有六根鋼梁，其中兩根承托電梯連廊，另外四根分立轎廂四周，而歪斜的兩根鋼樑就位於電梯門的左右兩側。王姓住戶表示，大家都不敢搭這台電梯，因為「偏了國標大概十倍的距離」，「當然是性命要緊」。

馮先生指控說，住戶們去年告知電梯的代建方及施工單位「梁歪了」後，工程並未停下；負責監理的單位也都有來看過，卻從未喊停工程。他說，住戶一度報警處理，結果警察來的時候工人停工，但警察一走他們又復工

報導說，住戶們至少跟屬地街道、工程監理、區房管局、區信訪局等多個部門反映過這個狀況，卻都無法阻止工程繼續。

對於為何明知道電梯裝歪了還要繼續施工，徐匯區徐家匯街道加梯辦公室負責人張進受訪時表示，可能是當時加梯工作剛開展，一些經驗不足，監理單位研判過覺得沒問題，就繼續造了。他補充，監理單位是負責電梯加裝的「上海申湖置業有限公司」找來的，而這家公司是街道向小區業委會推薦的，2021年起在徐家匯街承接加梯工程。

張進稱，申湖置業公司因為內部資金周轉問題，導致後續補修改正工程延宕，但他強調糾偏圖紙已經送審，如果通過了就可以進行改善工程，「保守估計9、10月份應該能夠竣工，達到驗收標準」。

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