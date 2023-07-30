過期了？ 山西賑災1噸麵粉 被扔山溝…網：沒中飽私囊？

丟棄的物資。（視頻截圖）

山西稷峰鎮荊平村村民發現，大量麵粉、方便麵等救災物資被丟棄在山溝，引發關注。當地官員表示，丟棄的捐助麵粉、方便麵均已過期，「不是我們故意不發」。

來源：YouTube

極目新聞報導，村名在網上曝光了救災物資被棄山溝的情況。視頻中，該村民稱發現有多袋麵粉、方便麵被丟棄在山溝裡，有人看到這批捐贈的物資從大隊部裡拉出來，他用（工具）割開，裡面的麵粉都是好的，估計有1噸，20多袋。

據了解，2021年10月，荊平村遭遇水災後，該村收到社會各界捐來的救災物資。村民稱，有部分救災物資放的時間過長，有多袋麵粉、方便麵被丟棄在山溝裡。

稷峰鎮政府證實，荊平村確實存在捐贈的救災物資至今仍未發放完畢的情況，已對包村幹部、村主任及其助理作出處理，並責令該村立即整改。

稷峰鎮黨委、鎮政府出具的情況說明顯示，經查，荊平村在2021年10月遭受水災後，接受了一批捐贈的物資，由於部分捐贈的食品在收到時就屬於臨期產品，同時還有部分捐贈的舊衣物，群眾不願接收，導致這些物資在村委庫房長期存放，未得到妥善處置，荊平村確實存在捐贈的救災物資至今仍未發放完畢的情況。

在該鎮鎮村幹部大會上，荊平村黨支部書記兼村委主任鮑華安及包村幹部高震鵬、村委主任助理楊雲濤在大會上作深刻檢討；依據稷峰鎮村「兩委」績效考核辦法，扣發鮑華安第二季度績效工資；責令荊平村支村委立即整改。