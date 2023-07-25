「最有名小三」 張大奕官宣結婚 網友翻舊事諷「喜得接盤俠」

張大奕官宣結婚。（視頻截圖）

長相甜美的第一代網紅張大奕，曾捲入淘寶天貓事業群總裁蔣凡的婚姻，遭正宮點名開罵出軌，當時鬧得沸沸揚揚，24日晚突然在微博 官宣結婚，粉絲紛紛表示祝福，但也有網友翻舊事酸「喜得接盤俠」。

綜合媒體報導，張大奕結婚示愛詞是「山有峰頂，海有彼岸，我有你」，不過這次男子身分沒有揭露。張大奕的粉絲都在祝福她，但是知曉她插足別人婚姻往事的路人卻忿忿不平。

報導說，張大奕是第一代網紅，過去經常以甜美臉蛋、纖細身材介紹各種美妝、穿搭，而受到千萬粉絲的喜愛，那個時候淘寶還沒成為風潮，她隨便發一個照片都能引起跟風。她因為熱度名氣與各大品牌合作帶貨，也曾經帶著自己的品牌成功在美國納斯達克上市，成為了網紅界在納斯達克敲鐘的第一人，後來她還去了坎城影展 紅毯，並透露自己是受了天貓的邀請才去的。

但在2020年爆出她捲入當時淘寶、天貓事業群總裁蔣凡的婚姻，遭正宮點名開罵出軌後，張大奕便被網友封為「最有名的小三」。

張大奕和當時是天貓總裁的蔣凡相識於天貓的年會，張大奕受邀參加後，倆人傳出緋聞 ，但蔣凡早有家庭和孩子，張大奕蜝甚至放話逼宮，蔣凡的妻子董花花直接發文宣戰張大奕，「這是第一次也是最後一次警告你，再來招惹我老公我就不客氣了，老娘也不是好惹的，望自重，好自為之，張大奕。」

事情曝光了，蔣凡立馬被公司給除名了，解除了合夥人關係，還降職了，但是如今有人發現，蔣凡和董花花依舊恩愛，並且他也回到了原本的位置上。

網友：「她結婚了，那蔣大總裁離婚了嗎」、「喜得接盤俠」、「不是跟阿里高管的嗎」、「她怎麼換了臉」、「這男的娶個知名小三回來當老婆，心也是真大，但是一個被窩睡不出兩種人，估計都不是省油的燈」、「小三永遠有人接盤，這個世界有什麼道理可言呢」、「把人家婚姻給破壞了，轉頭自己又換人結婚了」。