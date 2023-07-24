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中國音樂節又出事 樂隊成員演出中突當眾脫褲、遭拘留

中國新聞組／即時報導
「暴力香檳樂隊」日前在演出上脫褲子，引發爭議。(視頻截圖)
「暴力香檳樂隊」日前在演出上脫褲子，引發爭議。(視頻截圖)

石家莊日前舉辦的「搖滾之城」音樂演出季上，竟發生樂隊成員在表演過程中當眾脫褲子，樂隊經紀人確認，這支樂隊名為「暴力香檳樂隊」，相關影片已經在網路上引起熱議，網友紛紛說這樣的行為「低俗」。石家莊市文化廣電和旅遊局25日表示，涉事歌手丁某已被行政拘留，主辦公司「紅糖LIVEHOUSE」罰款20萬元人民幣（約2.8萬美元）。

「暴力香檳樂隊」日前在演出上脫褲子，引發爭議。(視頻截圖)
「暴力香檳樂隊」日前在演出上脫褲子，引發爭議。(視頻截圖)

根據椒點視頻透露，暴力香檳樂隊有成員在表演中途突然脫褲子，雖然這一事件來源尚未公布，但相關視頻和圖片的傳播已經引起社交媒體上的熱議，有人說，這樣的行為或許能吸引大量的關注和話題討論，提升樂隊的知名度和曝光度，但這種低俗行為也可能導致觀眾和粉絲的失望與不滿，給樂隊形象帶來負面影響。

來源：九派新聞

事實上，這並非首次有樂隊在演出時做出類似行為。去年某搖滾音樂節上，一支樂隊在舞台上脫光衣物，當時也引起巨大爭議，一方認為是對音樂精神的褻瀆，另一方則認為是為了吸引眼球和藝術表達的一種嘗試。

據樂隊經紀人稱，暴力香檳樂隊2015年成立於山西省太原市，2017年搬遷至河北省石家莊市。

石家莊市文化廣電和旅遊局25日通報表示，河北紅糖文化傳播有限公司（「紅糖LIVEHOUSE」）在7月22日商業演出中存在「危害社會公德」等問題，造成不良社會影響，責令該公司立即停業整頓，並依法對其作出警告、罰款20萬元人民幣的行政處罰；同時對涉事樂隊嚴厲訓誡。公安機關依據「治安管理處罰法」，已對涉事歌手丁某行政拘留。

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