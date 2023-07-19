成都世大運期間 網傳號召「白紙2.0運動」快閃抗爭

白紙運動。(Getty Images資料照片)

原定2021年舉辦，因疫情兩度延期的成都世界大學運動會將於28日揭幕，近日網傳「成都大運會白紙革命 活動召集帖」，號召民眾於賽事期間快閃抗爭，向中共 領導人習近平 表達不滿。消息曝光後，恐引來公安加大維穩打壓力道。對此，海外觀察人士表示，活動訴求政治性太強，成都白紙2.0運動再起的可能性不大。

中央社報導，白紙運動源自去年11月下旬，由中國各大學帶頭，肇因於為反清零發聲，也成為中國當局拍板解封的關鍵。

「光傳媒」創辦人王安娜日前則於個人推特帳戶轉發召集帖，稱白紙2.0運動是為了抗議習近平的獨裁而發起的快閃。這則召集帖並羅列五點須知提醒參與者務必注意個人安全，不要透露任何個人訊息。

另據美國之音報導，有觀察人士說，成都大運會前爆出這封白紙2.0運動的召集帖，代表中國民眾對當局的怒火並未真正止息。

王安娜對白紙2.0運動不抱持太多期望，她說：「我不看好這種活動會有很多人響應，並不是說大家不願意響應，並不是說大家沒有怒反習近平，而是說，這種活動只要一經報導，中共就會武裝、準備鎮壓，(中國民眾)上街的風險是很大的。」