我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州購屋首付補助第二輪來了 條件恐緊縮

金山撥400萬支持小企業租店 最高可獲2.5萬首期租金

成都世大運期間 網傳號召「白紙2.0運動」快閃抗爭

中國新聞組／北京19日電
白紙運動。(Getty Images資料照片)
白紙運動。(Getty Images資料照片)

原定2021年舉辦，因疫情兩度延期的成都世界大學運動會將於28日揭幕，近日網傳「成都大運會白紙革命活動召集帖」，號召民眾於賽事期間快閃抗爭，向中共領導人習近平表達不滿。消息曝光後，恐引來公安加大維穩打壓力道。對此，海外觀察人士表示，活動訴求政治性太強，成都白紙2.0運動再起的可能性不大。

中央社報導，白紙運動源自去年11月下旬，由中國各大學帶頭，肇因於為反清零發聲，也成為中國當局拍板解封的關鍵。

「光傳媒」創辦人王安娜日前則於個人推特帳戶轉發召集帖，稱白紙2.0運動是為了抗議習近平的獨裁而發起的快閃。這則召集帖並羅列五點須知提醒參與者務必注意個人安全，不要透露任何個人訊息。

另據美國之音報導，有觀察人士說，成都大運會前爆出這封白紙2.0運動的召集帖，代表中國民眾對當局的怒火並未真正止息。

王安娜對白紙2.0運動不抱持太多期望，她說：「我不看好這種活動會有很多人響應，並不是說大家不願意響應，並不是說大家沒有怒反習近平，而是說，這種活動只要一經報導，中共就會武裝、準備鎮壓，(中國民眾)上街的風險是很大的。」

習近平 中共 白紙革命

上一則

日本自衛隊訪北京 中日軍方4年首度面對面交流

下一則

雞啼太吵被投訴 寧夏一幼兒園公雞被宰了

延伸閱讀

美軍印太司令：美軍威懾依然強大 若北京今天侵台將吞敗

美軍印太司令：美軍威懾依然強大 若北京今天侵台將吞敗
習近平會阿爾及利亞總統 推動中阿戰略夥伴關係

習近平會阿爾及利亞總統 推動中阿戰略夥伴關係
「秦二世」難收拾？外交部發言人避答秦剛事 凸顯官場恐懼

「秦二世」難收拾？外交部發言人避答秦剛事 凸顯官場恐懼
破除為秦剛焦頭爛額傳言…習近平接見他 展露了笑靨

破除為秦剛焦頭爛額傳言…習近平接見他 展露了笑靨

熱門新聞

秦剛。(路透)

實錘？秦剛消失20天疑出軌美女間諜 「生日祝福」被挖出

2023-07-14 22:01
中國外交部長秦剛近日遲遲未有公開露面，引起國際關注。(路透)

中國外長成美國人的爹？分析：保不保秦剛 習陷兩難

2023-07-17 06:05
中國國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫傳出於日前車禍身亡。（取自微信公眾號）

中國天才軍事科學家車禍亡 重創解放軍指揮系統研發

2023-07-15 14:36
網上傳出一張傅姓女的微博截圖，顯示疑似在美東時間3月18日晚間，傅還替兒子發出「爸爸生日快樂」的祝福。(取材自微博)

秦剛疑出軌美女間諜 1歲「秦公子」照片流出

2023-07-15 02:30
星巴克成了中國中年失業者的聚集地，假裝還在「上班」。（科企島公眾號）

中國中年失業大軍 每日到星巴克「扮上班」

2023-07-16 10:35
中國外長秦剛自6月25日之後，已連續18天沒有公開露面，引發各種猜疑。(美聯社)

染新冠？涉緋聞？秦剛消失 到底怎麼了

2023-07-13 22:59

超人氣

更多 >
專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚

專治頭髮乾燥和掉髮 10元洗髮精9000人說讚
華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃

華人洗衣店前 15歲少年中彈亡 槍聲9響 店鋪遭殃
越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開

越界北韓的美國軍人遭起底 目擊者：他大笑三聲後離開
世界最強護照最新排名出爐 這國排第一

世界最強護照最新排名出爐 這國排第一
下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了

下車關心迷途童 女大生失蹤48小時後返家：被綁架了