恒大一旦破產 恐癱瘓房市、重擊中國經濟

不少人擔心若恒大真的破產，會癱瘓房市。（新華社）

中國恒大集團 在近兩年陷入財務危機後，一口氣公布2021、2022財報，引起眾人關注，由於合計兩年虧損金額高達人民幣8120億元（約1131億美元），讓不少人擔心若恒大真的破產 ，會癱瘓房市，重擊中國經濟。

綜合媒體報導，恒大集團原本是中國最大房地產企業，自2020年起出現債務危機後，營運狀況就一路下滑，去年3月更因財報問題，股票被停牌暫停交易至今。中國恒大曾於今年6月表示，將按照原訂計畫於7月底公布重組 計畫。但外界對於恒大能否順利重組充滿疑慮。

有專家認為，恒大近年來擴張過快，導致負債累累，一旦破產將造成骨牌效應，讓中國整體房地產開發商的信譽與融資都受到影響，導致中國房地產市場陷入癱瘓，將對中國經濟造成極大衝擊。

由於恒大曾是世界500強企業，其業務遍及全球多國，破產將會對全球金融市場和經濟造成無法預估的影響。且恒大的貸款還涉及多個國際金融機構，如滙豐銀行、瑞士信貸等，恒大破產可能引發金融風險和危機。

另據彭博指出，近期恒大也在尋求重組離岸債務，也為債權人提供更多幫助。這一結果顯現在北京限制地產開發商舉債及消費者購房意願下降後，地產市場危機持續對恒大造成衝擊。

彭博行業研究分析師Daniel Fan和Adrian Sim認為，恒大的債務重組計畫若可獲得批准，這能使恒大迅速採取行動，避免因違約面臨的離岸訴訟導致可能的危機。