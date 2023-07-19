恒大2年虧8120億 創港股紀錄 欠債2.43兆 「負」可敵國

許家印如今已成為被執行人。(取材自中國新聞周刊)

爆發財務危機後已兩年未公布財報的中國恒大，17日晚間一口氣公布2021年及2022年財報，合計兩年虧損高達8120億元人民幣（約1130億美元），寫下港股上市公司最高虧損紀錄，之前恒大因為未公布財報遭停牌，股票已經暫停交易將近一年半。

該財報也顯示中國恒大已經大到不能倒，兩年來藉由官方的力量撐住中國恒大，並推出一系列的保交樓政策，讓中國恒大的爛尾樓能夠逐步完工，降低對中國房市的衝擊。

中新網、香港明報報導，財報顯示，恒大2021年虧損6862.2億元，去年虧損達1258億1000萬元，恒大已經出現資不抵債的局面。截至去年底，恒大負債總額高達2.43兆元，總資產1.83兆元，若遭破產 清算，公司淨值約-6000億元。中國新聞周刊指出，恒大現在是「負」可敵國，即便把恒大賣了，也補不齊接近6000億元的窟窿。

報導指出，恒大創下中國企業最高虧損紀錄，遠超同期其他所有房企虧損之和。同時，堪稱「天文數字」的巨額負債，相當於公司過去10年總淨利潤的100餘倍，甚至比2022年蘇州市GDP總量還高；蘇州市2022年GDP總量為2.39兆元，排名全中國城市第六。

至於恒大為何突然亮帳本？中新經緯報導指出，中國恒大此時公布業績是為了規避摘牌風險。恒大2022年3月21日起停牌，已接近16個月，按照相關規定，港交所有權將連續停牌18個月的證券除牌。對恒大來說，到今年9月20日，18個月期限將屆滿。

此外，中國恒大正推進債務重組 。該公司稱，已於2023年3月22日公布境外債務重組方案，公司和其財務及法律顧問正積極與境外債券持有人小組及其顧問落實境外債務重組方案，預期在2023年7月下旬向相關管轄區法院申請相關協議安排的推進。

此外，截至2022年年末，恒大的員工人數為10萬2900人；合同負債7210億元，若按每套房100萬元估算，恒大還有72萬套已賣但未交付的房子。這背後牽扯到千千萬萬個家庭，恐怕是恒大債務危機中最需要被關注的存在。

至於恒大能否起死回生，自由亞洲電台報導指出，有會計師回答「無話可說」；上會栢誠在財報中認為，由於恒大身披多宗訴訟和仲裁案件，且財務狀況持續惡化，多種不確定性極大地挑戰恒大集團 能否持續經營能力。