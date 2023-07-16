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年僅38歲、解放軍「天才」科學家「因公犧牲」重創AI兵推系統

中國新聞組／北京16日電
馮暘赫被譽為共軍的「天才科學家」。（取材自微信）
馮暘赫被譽為共軍的「天才科學家」。（取材自微信）

中國著名人工智能(AI)領域專家、國防科技大學系統工程學院副教授馮暘赫，本月1日晚在北京車禍逝世，享年38歲，官方定調「因公犧牲」。馮暘赫被譽為解放軍「天才科學家」，他牽頭研製的博弈對抗智能決策平台「戰顱」填補了中國智能指控系統的空白，馮突離世預料將重創解放軍指揮控制系統研發。

馮暘赫的過世消息是由微信公眾號「中國人工智能學會」發布。另據報導，馮暘赫是在北京出席一場重要會議後，其乘坐的專車和另一車發生嚴重碰撞，馮暘赫後證實在事故中殉職。這起撞車是意外還是刑事案件仍有待調查。

馮暘赫2003年9月考入中國國防科學技術大學指揮自動化工程專業本科，2011年至2013年赴美國哈佛大學統計系、愛荷華大學高性能計算實驗室聯合培養，兼任助理研究。2014年6月從國防科技大學博士畢業後留校任教，先後任講師、教研室副主任、副教授、某省部級實驗室副主任、博士生導師。

馮暘赫曾任解放軍裝備發展部武器裝備人工智能專業組組長助理、智能指揮控制組祕書，是中共軍委科技委重點項目專家。馮暘赫主要研究方向是瞄準複雜對抗環境下多智能體智能決策問題，提出構建兵棋推演環境中輔助決策的「最強大腦」，亦即「戰顱」。

澎湃新聞報導，「戰顱」的研發基於智能系統工程思想，充分利用人人對抗產生的優質數據和機機自打產生的大數據對智能體進行訓練，實現了各要素協同密切、信息處理高效、決策精準快速，解決了兵棋推演中的傳統任務規畫專家經驗依賴性強、應對不完整信息的能力弱、動態臨機調整困難等難題。

馮暘赫率隊憑借著「戰顱」智能體以全勝戰績贏得中國中國2019年第三屆、2020年第四屆全國兵棋推演大賽「人機對抗賽」冠軍；憑藉戰法更靈活、決策更智能的 「戰顱二號」，於2020年第四屆全國兵棋推演大賽首次設立的「機—機」智能博弈專項賽中奪下冠軍。

中國科學院數學與系統研究院研究員高小山稱，「馮暘赫是（中國）國防領域人工智能方向傑出的青年專家，他的犧牲是我們科研事業的巨大損失。」

南京大學高陽、李文斌、李宇峰、霍靜等老師指出，馮暘赫為人工智能技術在國防領域的應用發揮了重要作用。中山大學老師余超指出，馮暘赫作為首席設計師，牽頭研製的博弈對抗智能決策平台「戰顱」填補了國內智能指控系統的空白；「在我國方興未艾的國防智能博弈領域，我們失去了一位勇毅的開拓者和傑出人才。」

國防科技大學系統工程學院副教授馮旸赫傳出於日前車禍身亡。（取材自微信）
國防科技大學系統工程學院副教授馮旸赫傳出於日前車禍身亡。（取材自微信）

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