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新疆獨自登山 知名旅行網紅遇難 網痛惜：別冒險 生命只有一次

中國新聞組／杭州15日電
姜野生前旅行留影。（取材自錢江晚報）
姜野生前旅行留影。（取材自錢江晚報）

35歲知名旅行博主「天生流浪家」姜野，6年獨自騎行5萬多公里，日前徒步進入新疆博格達峰後失聯，引發關注。家屬證實姜野已於12日遇難，多位網友留言悼念，有人感慨「可以探險，不能冒險，畢竟生命只有一次」。

來源：YouTube

錢江晚報報導，此次徒步行程，姜野的搭檔因高原反應提前下撤，獨行的姜野曾在途中被一位當地領隊勸說跟團隊一起走，但姜野未採納。景區則稱姜野是私自進入博格達峰保護區。

姜野家屬13日晚確認了姜野已遇難的消息，並表示暫時不想提此事；一位姜野的朋友說，他是12日下午得知姜野遇難的消息，目前一些戶外圈內的好友已經啟程趕往新疆。

報導說，擁有18年帶隊經驗的馬先生，是當地資深戶外領隊，他說，6月25日，姜野曾向他了解博格達環線的情況，詢問如何辦理進山手續，馬先生得知姜野一行僅有兩人且搭檔的年紀較大後，建議他跟自己俱樂部的團隊一起走，但姜野表示想自己走，不想跟大部隊。

據馬先生講述，姜野及其搭檔於1日從阜康進山，之後其搭檔出現高原反應，4、5日左右在四號羊圈提前下撤了，馬先生所在俱樂部的領隊於7日在老虎口遇到失踪前的姜野，「當時他已經是一個人了，我的領隊勸說他一起走，他沒回答。」

馬先生表示，大部分在當地出事的戶外愛好者都是因為單獨行動，「周圍荒無人煙，很難聯繫救援。」景區則稱姜野是私自進入博格達峰保護區，極可能遭遇冰雹等極端天氣後遇難。

據悉，姜野是一位職業旅行者，六年獨自騎行5萬多公里，走過三大洲三十餘個國家，被稱為「天生流浪家」。他以視頻的方式將旅行見聞和當地的風俗民情記錄下來，在全網各個視頻平台與受眾分享，還曾自製30集旅行片，出版發行一部24萬字的遊記。

多位網友留言悼念，「可以探險，不能冒險，畢竟，生命只有一次」、「半生旅途追隨嚮往一路走好」、「我夢想也是做個旅行者，可惜實現不了。敬佩他，安息」、「還是要敬畏自然，別覺得自己很牛逼」、「一個旅者的歸宿在山野」。

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