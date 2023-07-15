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90歲翁下葬不久 半夜被刨墳屍體被偷 官方幹的：當地禁棺葬已火化

中國新聞組／北京15日電
當地警方稱，當地正在進行殯葬改革，不允許棺葬，90歲老人家裡不配合，所以當地政府相關部門刨開了墳墓把屍體火化了。（取材自九派新聞）
當地警方稱，當地正在進行殯葬改革，不允許棺葬，90歲老人家裡不配合，所以當地政府相關部門刨開了墳墓把屍體火化了。（取材自九派新聞）

貴州省畢節市一位90多歲老人剛下葬不久，驚傳屍體就被人偷走；警方回應稱，當地不允許棺葬，相關部門刨開墳墓、火化屍體。

來源：YouTube

據經視直播報導，事發在貴州省畢節市黔西縣中坪鎮涼風村，一名女網友稱，「90多歲爺爺的剛下葬不久，半夜三更有人來偷屍，把我爺爺這個棺材抬開了，把我爺爺屍體偷走了。」

她表示：喪事期間沒人來下通知火化，文書也沒下來。喪事完了，埋了好幾天了，村裡偷偷大半夜帶人來偷我家老人的墳。

報導稱，當地派出所被詢問此事時，民警表示確有此事，原因是當地正在進行殯葬改革，不允許棺葬，人死後要去火化。

民警稱，該老人死了後，家裡人不配合火化，工作沒有做通，所以當地政府工作人員和殯改工作人員就刨開了墳墓，對老人屍體進行了火化。

網民對此反應不一，「不允許土葬這個事兒很多年了，我覺得沒什麼大問題」、「感恩，生死都不由己，好幸福」、「時時刻刻都在保護我們想著我們」、「偷墳掘墓，斬立決」、「堅定的無神論真的很方便開展工作呢」、「電視劇都不敢這麼拍」、「你就說刨墳扒屍違法不」、「那得看誰刨，如果你去刨，那妥妥滴違法。如果換成……」、「跟當年計劃生育凶狠如出一轍」。

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