「離天空最近的花朵」被亂採 女遊客巴朗山採綠絨蒿打卡遭舉報

女子在網上曬出手持綠絨蒿打卡照。（取材自紅星新聞）

綠絨蒿被稱為「距天空最近的花朵」，一生只開一次花，也被很多網友譽為川西高原上的「女神」。一名女子近日在網上曬出疑似摘採珍貴的綠絨蒿打卡照片，採花行為引發網友不滿，批評她「怎麼可以摘花？」臥龍自然保護區管理局人員表示，已經接到網友舉報，將進行調查處理。

紅星新聞報導，夏季的巴朗山十分漂亮，在這裡有著百畝高山的花海，吸引了不少遊客。然而網友「薄荷榴蓮」在短視頻平台分享巴朗山熊貓王國之巔拍攝的打卡照片引發熱議，原來是眼尖的網友發現，她疑似摘採珍貴的高海拔野生花卉綠絨蒿。

不少網友看了之後向臥龍自然保護區管理局、林業部門和警方舉報。「薄荷榴蓮」事後急忙刪除所發視頻，其短視頻帳號也已經被屏蔽。

據了解，綠絨蒿屬多年生草本植物。在「中國植物誌」的紀錄中，主產於四川西北部、西藏東北部、青海東南部和甘肅 西南部，多見於海拔2800米至4300米的山坡草地。

微博 網友「丘寒」發文表示，雖然目前只有紅花綠絨蒿、久治綠絨蒿和毛瓣綠絨蒿在國家二級保護植物名錄，但女子手持的全緣葉綠絨蒿也只能生長在高海拔山區、條件很艱苦的地方，數量並不多，經不住這樣的糟蹋。

成都知名植物科普作家孫海說，「綠絨蒿是多年生一次性開花植物，一生只開一次花，如果種子還沒發育成熟，就被人為因素打斷，它不能產生可育的種子，對生態系統的破壞是非常大的。」

對此，臥龍自然保護區、汶川臥龍特別行政區聯合發布通告稱，在臥龍自然保護區開展戶外活動需辦理手續，違規進入將被追責。

臥龍自然保護區管理局人員表示，巴朗山屬於禁止開展戶外活動區域。目前，臥龍自然保護區管理局已經接到網友舉報，下一步將進行調查處理。