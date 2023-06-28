「黑衣老頭在女廁偷拍 我抓住他了」警2天放人 北京女怒提告

在北京公廁涉嫌偷拍的老人。(取材自都市快報橙柿互動)

北京 一名女孩小李在公廁裡抓偷拍者的消息，連日來引來關注和熱議。小李稱，她在北京市芍藥居太陽宮公園人工湖附近的女廁所內，被一個一身黑衣服的老頭偷拍了。當天晚上，老頭就被抓了。警察 給他定罪是拘留五天，但是移送拘留所 的時候，因為老頭年紀大有基礎病，拘留所不收，所以直接口頭教育以後釋放了，也沒罰錢。小李表示，目前她已經到法院對偷拍者提起訴訟。

都市快報橙柿互動報導，關於事發經過，小李說，當天進女廁所關上門後，聽見兩聲拍照的聲音。腦子裡閃過「有人偷拍」，便打開相機想確認一下自己的猜想，結果就和那個老頭對上眼了，「我看見他的時候他趴在我面前女廁所內的地上，頭貼著地瞇著眼睛抿著嘴好像在笑」。小李說，他跳起來就跑，她也拉開門去追他。

兩人和警方約定在公園西門處匯合，小李說，在去公園西門的路上，老頭仍在不停的對她進行恐嚇嘲諷，老頭說他年紀大了一身病，警察也管不了他，抓著他也沒用，最多交500元他就放出去了。隨後警察在老頭的作案手機裡也發現了剛才偷拍的照片，現場將他抓捕。小李稱，當時自己的腿還受了點傷，也不知道啥時候破的，「回來才發現裙子上都是血」。

據報導，小李稱，隔兩日和先生去警察局取行政處罰決定書，在公安大廳碰見了老頭。經過了解，對老頭的行政處罰是拘留五日，但因其基礎病以及年紀原因拘留所不予收押，警察也沒辦法，老頭在接受口頭教育後已經被釋放。知道這個處理結果的我有些崩潰，「甚至看見我們的時候，他還在笑。我忘不了他笑著出來的樣子，我已經連著兩天沒有睡了，睡不著」。

小李表示，目前，她已經到法院對偷拍者提起訴訟。對於這個事件，浙江西湖律師事務所張澤誠律師表示，老人如果違法，在考慮處罰或刑罰後果的時候，會將年紀與身體狀況作為衡量因素之一，但絕對不會成為免於法律懲罰的擋箭牌。