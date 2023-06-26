誣指地鐵偷拍案餘波 北京1律師所「不用川大生」惹議

涉事女子是四川大學研究生。（取材自微博）

廣州地鐵日前發生四川大學女研究生誤會一位大叔在地鐵偷拍，卻仍將視頻上傳網路讓大叔被公審事件，川大事後對女研究生處留校留黨查看處分，引發網民眾怒並質疑處分過輕，北京 一間律師事務所甚至發通告稱不再招聘川大畢業生。對此，有網民支持，也有人稱是「蹭熱度」，還有律師指這已經涉及就業歧視 。

大叔讓女研究生檢查手機裡沒有偷拍照，自證了清白，但女研生仍將過程發上網稱這名大叔是猥瑣男，引發網民眾怒。（取材自新聞晨報）

網易公眾號「老丁語云」指出，川大女研究生張薇公審大叔事件兩周後，校方才給出處分。北京晏清律師事務所近日在其官網上稱，鑑於川大在最近處理張姓學生不當行為中的表現，「該校的治學態度顯然不高，該校畢業生的品質難以讓社會信服」，「本所即日起向全社會通告：本所不再招聘四川大學的畢業生，請持四川大學畢業證的求職者勿再向本所投遞簡歷」。

據極目新聞報導，該律師所此舉也引發就業歧視的質疑，對此，該律師所負責人王炳峰受訪表示，他認為此通告並無就業歧視之嫌，並表示暫時不會改變拒聘川大畢業生的決定。

律所發布的通告。（網頁截圖）

王炳峰說，「我們通告只是為了把此事告知大家，免得互相浪費時間」，他還說，川大應對網民爆料關於張薇高中霸凌同學、保研資格等爭議做出解釋，即便當時她不在川大就讀，「而不是直接無視」。

不過，四川鼎尺律師事務所律師萬淼焱表示，「這是典型的就業歧視」，以就業者畢業院校作為勞動者的入職篩選條件，違背了「勞動法」平等就業的精神，若律師所利用此事宣傳，還可能涉及違反律師行業相關自律規定。

根據「企查查」，北京晏清律師事務所旗下員工只有四名律師，成立於2017年7月，註冊資本50萬元人民幣。

對於律所的做法，網民反應兩極，不少網友對律所的做法表示支持，但也有很多網友認為律所是在「博流量」、「蹭熱度」、「一刀切搞擴大化」等。