過馬路滑手機 廈門8月起開罰50元

福建廈門8月起將開罰過馬路滑手機等行為。圖為示意圖。(記者陳正興／攝影)

隨著智慧型手機 及網路普及，越來越多人過馬路時還會低頭滑手機，造成不少交通安全問題。對此，福建廈門近日通過新規定，8月1日起，過馬路時低頭玩手機，將被處以警告或罰款人民幣50元。

人民網報導，廈門市人大常委會20日表決通過「廈門經濟特區斑馬線交通安全管理規定」。該新規將於8月1日起明定，未來行人在過馬路時，應當在斑馬線內盡快通過，不得坐臥、停留、嬉鬧、瀏覽電子設備或者從事其他影響交通安全的活動。

日後若在斑馬線上出現瀏覽手機等「不文明行為」，妨礙車輛合法通行者，將處以警告或人民幣50元罰款。

光明網引述數據顯示，廈門市共計有近2800條斑馬線，在斑馬線上發生的交通事故占全市交通事故近20％。

事實上，為改善斑馬線「低頭族」現象，中國已有多地立法予以禁止該項行為。每日經濟新聞報導，今年5月26日，浙江省14屆人大常委會第三次會議已批准通過「寧波市人大常委會關於修改『寧波市文明行為促進條例』的決定」。針對過馬路看手機等行為，增加「行人通過路口或者橫穿道路時，不瀏覽手持電子設備」的規定。

此外，還有溫州市及河南 都分別在2019年級2022年實施相關的新規定。其中，「溫州市文明行為促進條例」禁止，行人通過路口或者橫穿道路時低頭看手機、嬉戲等，違反者處警告或人民幣10元罰款。而河南則立法禁止行人「低頭玩手機」過馬路，違者最高可罰人民幣200元。

重慶江北區公安 分局交巡警支隊高級工程師王輝表示，「交通系統是一個大家互動的系統，單方面的參與肯定不行，需要大家都參與進來，不可能讓機動車（汽、機車）完全禮讓行人」。

他認為，有些城市在斑馬線、人行橫道路段有交通勸導員，讓車輛停車讓行，也可以督促行人加快通行，「我覺得肯定是一個綜合的過程，哪一方面都不可缺。」