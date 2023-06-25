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共事6年 前拉薩市長、副市長涉違紀違法同日被查

中國新聞組／北京25日電
前拉薩市長果果。（取材自政知圈）
前拉薩市長果果。（取材自政知圈）

西藏自治區首府拉薩掀起反腐行動，再有兩名藏族幹部「落馬」，分別是前拉薩市長果果、前拉薩副市長林生，都接受審查調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中紀委網站援引西藏紀委監委消息，接連通報兩則幹部被查消息，包括前拉薩市長、西藏市場監督管理局原黨組書記果果和前拉薩副市長、拉薩市人大常委會副廳級幹部林生，涉嫌嚴重違紀違法，分別接受西藏紀委監委紀律審查和監察調查。

前拉薩副市長林生。（取材自政知圈）
前拉薩副市長林生。（取材自政知圈）

中國2012年掀起反腐倡廉運動初期，西藏一直少有幹部被查，不過近年有所增加。此前，拉薩已有多名官員「落馬」，包括6月3日，拉薩當雄縣委書記姚俊亮、堆龍德慶區長米瑪次仁雙雙被查。去年11月，拉薩布達拉旅游文化集團原黨委書記兼董事長達瓦平措被查，同年6月，拉薩城建投原副總經理方民受查。

2015年1月，林生出任拉薩市副市長，此時果果擔任拉薩市委常委、城關區委書記。果果於2016年6月出任拉薩市政府「一把手」，於去年12月卸任後擔任自治區市場監管局黨組書記、副局長。林生為拉薩市副市長，兩人為上下級關係共事逾六年。林生於2018年4月轉崗拉薩市人大黨委會黨組成員、副主任，後又成為拉薩市人大常委會副廳級幹部。

值得一提的是，2022年12月接替果果當選為拉薩市長的，是北京援藏幹部王強（漢族），打破文革結束以來一直由藏族人擔任拉薩市長的傳統。

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