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賊喊捉賊 真騙子接假詐騙電話跑去報案…真被抓了

中國新聞組／北京24日電
陳芬一邊與江男繼續聊天，一邊核查其身分信息，竟發現江男是因詐騙被貴州警方上網追逃的嫌疑人。（取材自極目新聞／通訊員供圖）
陳芬一邊與江男繼續聊天，一邊核查其身分信息，竟發現江男是因詐騙被貴州警方上網追逃的嫌疑人。（取材自極目新聞／通訊員供圖）

真是聰明反被聰明誤。湖北省武漢市一名詐騙集團江姓成員，日前接到聲稱「你因詐騙罪被列為逃犯，快自首」電話，因為深諳此道，當下就判斷對方企圖詐騙，便跑去報案。警方受理時依照江男提供號碼回撥，查出打電話的是貴州警方，當時打給江男就是為了要勸他投案，沒想到江男誤會了去報案。武漢警方隨即輕鬆地就將江男逮捕。

「我遇到了電信詐騙，一直有外地電話打過來，實在受不了！」長江日報、極目新聞報導，6月19日上午10時許，一對母子來到江堤街派出所報案，稱兒子江男接到自稱是貴州公安局的人打電話給他，聲稱其涉嫌詐騙犯罪，被列為網上逃犯，讓他早日投案自首。江某覺得十分荒唐，便到派出所找民警反映一下情況。

「你把手機拿來，我幫你看看。」輔警陳芬向江男要來電話號碼，立刻回撥，對方稱其為貴州省安順市公安分局民警，他們此前打電話給江男，是因為江男實為一起冒充客服詐騙案件的涉案嫌疑人，要求立即自首歸案。

陳芬聽後，第一反應是江男遇到冒充公檢法類的電信詐騙，但仔細一想，對方既沒要求其轉帳，也沒限制其與外界斷絕聯繫，不像典型的詐騙套路，會不會真是犯罪嫌疑人？

為了印證心中所想，陳芬一邊與江男繼續聊天，一邊核查身分信息，發現江男果真是因詐騙被貴州警方上網追逃的嫌疑人。隨後，陳芬不動聲色地通知值班民警，與趕來的辦案人員一起逮捕江男。目前，江男已被依法採取強制措施，案件進一步辦理中。

對此離奇案件，網民們紛紛留言調侃：「以特別的方式投案自首吧」、「他是怎麼敢的…」、「這算是自首吧」、「現實版賊喊捉賊」、「真是聰明反被聰明誤」。

詐騙集團 公安 武漢

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