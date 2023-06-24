大連一家六口遭親弟滅門 兇手還拍視頻上傳：一個沒放過

案發現場。（取材自微博）

網傳遼寧大連莊河一村子23日發生一家六口凶殺案，死者最小僅7歲，疑犯為這家男主人的親弟，兇手殺完人後，還冷血拍攝現場屋內多人倒在血泊之中的視頻，並發到群組裡嗆：「看到沒，一個都沒放過。」警方當天稍晚證實這項消息，並表示已逮捕53歲的疑兇王某波，他初步供稱是因「家庭瑣事」而將哥哥一家六口滅門。

瀟湘晨報報導，23日，網傳遼寧大連莊河蓉花山鎮發生凶殺案。據一張微信 群聊截圖，該凶殺案發生於當日凌晨1時許，「蓉花山鎮東義村王嶺屯一個老伙計54歲，把他哥（58歲）家滅門了！哥哥嫂子、侄和侄媳婦，侄子兩個孩子（最小7歲）。兇手現已抓獲。」

一則網傳現場視頻顯示，有許多公安 在現場處理。另一則據稱為兇手自己拍攝發至群裡的視頻顯示，屋內多人躺在血泊之中，拍攝者在屋內走動，並稱「看到沒，一個都沒放過。」畫面血腥。

23日下午5時許，莊河市公安局發布通報指出，23日1時40分許，莊河市蓉花山鎮發生一起命案，致6人死亡。公安機關接到報案後，立即開展偵查工作，於當日7時許將犯罪嫌疑人王某波（男，53歲，莊河市蓉花山鎮人）抓獲。經審訊，王某波對其因家庭瑣事將他的哥哥王某剛及王某剛5名家人殺害的犯罪事實供認不諱。案件進一步偵辦中。

案情傳出後，網民紛紛表示震驚，要求嚴懲兇手：「這什麼怪物」，「他還錄了視頻發群裡了……不管經歷過什麼方式方法太不應該了。孩子有什麼錯呢」，「什麼仇怨，竟要弒兄？」，「人性扭曲」，「別看啦，視頻畫面慘不忍睹」，「又是遼寧，最近遼寧連續發生幾次故意殺人案，自己人都殘忍殺害，太惡毒了，必須要嚴懲兇手。」