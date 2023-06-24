男網友介紹的「主播女友」竟是他自己 被騙遼寧男：奇恥大辱

警方日前赴安徽合肥市抓獲張姓嫌疑人。（取材自「朝陽微警事」微信公眾號）

小林在男網友老張介紹下認識一位未謀面的「主播」女友，前後被女友以患病、手機 壞掉或出車禍 等理由「借」走10多萬（人民幣，下同）外加一部蘋果手機，直到今年4月發覺可能受騙報警，才知「主播女友」和不時與他聊天的「女友閨蜜」其實都是老張。老張被捕後稱看到小林被他騙得團團轉很有「成就感」，讓小林直呼是「奇恥大辱」。

澎湃新聞報導，小林和自稱叫「老張」的男子2021年在網上認識，因為都玩同一款遊戲，經常聯機，小林加了老張微信 ，雖然線下沒有見過面，但經常在網上聊天。2022年初，老張說要給小林介紹對象，還給小林發了一張叫「Kilig」的「女主播」視頻和照片。

「我看人長得也蠻漂亮的，加了微信之後也不高冷，雖然2人沒有線下見過面，我跟『她』聊得很投機，不到一個月就確定關係了。」小林說。

可一段時間後，小林發現，「Kilig」的身體十分糟糕，經常患病，不僅如此還很倒楣，不是手機壞掉就是出車禍，簡直就是一個「衰人」。「Kilig」並藉此一直和小林要錢，當時小林對「她」已有感情，不忍見「她」這麼可憐，每次訴苦小林都借「她」錢，希望「她」開心，直到今年4月對這場騙局有所察覺報警，他前後已被騙已10多萬，還外加1部蘋果手機。

為了不打草驚蛇，遼寧省朝陽市公安局民警向小林提出「緩兵之計」，要小林繼續與「主播女友」斡旋，由此確定老張真實身分和所處位置。5月23日，光明警方赴安徽省合肥市某地將嫌疑人張某成功抓獲。

到案後，張某供述，他沉迷網絡，逃避現實生活，身無一技之長的他，一直靠著「啃老」過活，可父母的給予和自己的慾望難成正比，「詐騙賺錢」成了他能想到的最佳途徑，於是他在某直播平台上下載一名女主播的視頻和照片，並給自己虛擬了女朋友、女朋友的閨蜜等身分，每天切換角色與小林溝通，「看到小林沉浸在我的『劇本』中，源源不斷地供給我錢，我還挺有成就感的。」

據民警了解，張某原生家庭條件一般，騙來錢後，他出行乘坐商務座、住高檔酒店、找陪玩、做按摩、頻繁出入高端場所，生活奢靡無度。後來騙局被小林發現，他又將心思打向父母，謊稱自己身患重病，還PS診斷書從父母手中騙取3萬元錢治療費，繼續維持紙醉金迷的「富貴生活」。

「挺荒唐的，這有點難以理解，很難相信這是真的。」小林對辦案民警說，被一個男的假冒女孩處對象，騙走10多萬塊錢也就罷了，關鍵這人他還認識，這讓他感到奇恥大辱。