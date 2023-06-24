寧夏燒烤店爆炸 保險估賠1400萬
寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店21日發生燃氣爆炸事故，已造成31人死亡、7人受傷。傷亡人員名單中共有22人在13家保險機構投保含有意外傷害、意外傷害醫療、住院醫療、身故等保險責任的保險，事故所涉燒烤店還投保了相關財產保險。預估保險賠付金額超1400萬元。目前，首筆賠付款已到位。
新京報報導，爆炸發生在21日晚上8時40分左右，目擊者指出，富洋燒烤店先從1樓爆炸起火，幾分鐘後引發2樓爆炸，兩次猛烈爆炸導致燒烤店兩層樓建物嚴重受損，消防人員在9時20分許撲滅火勢後破窗進入火場，發現多名死者。
根據公安、消防部門詢問筆錄，燒烤店店員馮紅娟和後廚配菜師傅馬成軍反映，爆炸前一小時左右聞到有煤氣洩漏，發現液化氣罐閥門壞了，就讓後廚燒烤主管李志翔去買閥門，回來後在更換閥門過程中發生了爆炸。
爆炸發生後，央視新聞探訪事故現場發現，現場殘留的液化氣鋼瓶上印有龍江燃氣字樣。據了解，寧夏龍江清潔能源公司負責為事發燒烤店配送液化氣。
該公司一名工作人員告訴記者，液化氣鋼瓶確係公司所有，事故發生前半小時，公司的客服人員曾接到燒烤店員工的電話稱發生煤氣洩漏，但公司派出的搶修人員在趕往燒烤店的途中，爆炸發生。
該名工作人員還透露，事發燒烤店在6月14日，也就是爆炸發生一周前剛換過液化氣。而銀川發布公布的事故通告中，提到的爆炸前燒烤店員工更換的液化氣罐閥門，則為減壓閥。
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