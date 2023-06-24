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​寧夏燒烤店爆炸 保險估賠1400萬

中國新聞組／北京24日電
6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣洩漏引發爆炸，造成31死7傷。(新華社)
6月21日20時40分許，寧夏回族自治區銀川市興慶區民族南街富洋燒烤店操作間液化石油氣洩漏引發爆炸，造成31死7傷。(新華社)

寧夏銀川市興慶區富洋燒烤店21日發生燃氣爆炸事故，已造成31人死亡、7人受傷。傷亡人員名單中共有22人在13家保險機構投保含有意外傷害、意外傷害醫療、住院醫療、身故等保險責任的保險，事故所涉燒烤店還投保了相關財產保險。預估保險賠付金額超1400萬元。目前，首筆賠付款已到位。

新京報報導，爆炸發生在21日晚上8時40分左右，目擊者指出，富洋燒烤店先從1樓爆炸起火，幾分鐘後引發2樓爆炸，兩次猛烈爆炸導致燒烤店兩層樓建物嚴重受損，消防人員在9時20分許撲滅火勢後破窗進入火場，發現多名死者。

根據公安、消防部門詢問筆錄，燒烤店店員馮紅娟和後廚配菜師傅馬成軍反映，爆炸前一小時左右聞到有煤氣洩漏，發現液化氣罐閥門壞了，就讓後廚燒烤主管李志翔去買閥門，回來後在更換閥門過程中發生了爆炸。

爆炸發生後，央視新聞探訪事故現場發現，現場殘留的液化氣鋼瓶上印有龍江燃氣字樣。據了解，寧夏龍江清潔能源公司負責為事發燒烤店配送液化氣。

該公司一名工作人員告訴記者，液化氣鋼瓶確係公司所有，事故發生前半小時，公司的客服人員曾接到燒烤店員工的電話稱發生煤氣洩漏，但公司派出的搶修人員在趕往燒烤店的途中，爆炸發生。

該名工作人員還透露，事發燒烤店在6月14日，也就是爆炸發生一周前剛換過液化氣。而銀川發布公布的事故通告中，提到的爆炸前燒烤店員工更換的液化氣罐閥門，則為減壓閥。

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