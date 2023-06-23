初生兒哭不停…天津婦控剖腹產娃被掰骨折 醫師竟不說

治療中的孩子。（取材自紅星新聞）

天津張女士指控她於4月9日在天津市武清區中醫醫院進行剖宮產手術 時，主刀醫師把兒子大腿掰骨折了卻不告知。事後兒子檢查確診為右側股骨骨折，還留下陰莖充血、陰囊水腫等後遺症，她認為醫院有疏失，要求賠償62萬餘元（人民幣，下同）。醫院稱涉事醫師已停職，也向張女士道歉，但張女士要求賠償金額過高，無法接受。

紅星新聞報導，近日，天津張女士在社交媒體發帖稱，4月10日，孩子出生後頻繁大哭，她發現孩子右腿粗腫，到天津市兒童醫院檢查，確診為右側股骨骨折。「護士給孩子洗澡洗了20分鐘，孩子哭了20分鐘。」張女士說，家人抱著出生僅兩天的孩子奔波於天津、北京 多家醫院治療。因為大腿骨折，還導致孩子陰莖充血、陰囊水腫，每次小便都哇哇大哭。

張女士說，治療期間，孩子背部以下固定了蛙式架，沒法抱起來餵奶和拍嗝，導致嚴重腸脹氣；平躺著餵奶容易嗆奶，導致肺炎，孩子出生不到兩個月已經住院兩次，迄今還處於恢復期，腿上的支具撤掉了，治療費和交通費花了七、八萬元，後面還要定期進行複查。

張女士認為是她在天津市武清區中醫醫院進行剖宮產手術時，主刀醫師把孩子大腿掰骨折了，卻不告知家屬。「孩子會走路後，如果到時候有殘疾或其他沒恢復好的情況，醫院需要繼續對孩子負責。」她提出院方應該報銷給孩子看病的醫療費、路費加上孩子1歲之前的剩餘治療費、營養費、護理費、護工費、家屬精神損失費等，共計624861元。

天津市武清區中醫醫院醫務科主管張先生表示，正在與家屬通過天津市醫療糾紛人民調 解委員會協商解決這件事，「我們已經代表院方給她賠禮道歉了，主刀醫師現在在家處於停職狀態，具體是疏忽還是技術水平的問題，我沒法答覆。」

「為何孩子出生後沒有第一時間把情況告訴她（家長），而是第二天被家長發現的？實際上如果當時發現骨折的話，醫師肯定第一時間去說，因為這個沒有必要掖著藏著，孩子真的骨折了，想逃避是逃避不了的。」張先生說。

張先生說，武清區中醫醫院理解張女士的心情，但賠償要求過高。「後續經過鑑定，如果孩子有其他問題，醫院該承擔的還是會承擔，但這個訴求已經超出醫院上限很高了。」醫院願意給張女士10萬元補償。