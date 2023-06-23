漏氣自行換閥 引爆寧夏燒烤店 銀川市長鞠躬致歉

6月22日，工作組人員進入銀川市興慶區富洋燒烤店燃氣爆炸事故現場進行勘查。（新華社）

寧夏回族自治區銀川市中心「富洋燒烤」21日晚大爆炸，造成31人死亡7人受傷，不少死者受困2樓密閉KTV包廂窒息而亡，其中包括正聚餐的高中生。警方初步調查，爆炸前一小時店內就瀰漫疑操作間液化石油 氣（液化氣罐）洩漏氣體，員工卻自行買閥門更換，研判更換時引爆，已對店長等9人控制並凍結資產。銀川市長陶少華為此鞠躬致歉。

綜合媒體報導，爆炸發生在21日晚上8時40分左右，目擊者指出，「富洋燒烤」店先從1樓爆炸起火，幾分鐘後引發2樓爆炸，兩次猛烈爆炸導致燒烤店兩層樓建物嚴重受損、牆壁倒塌、滿地碎玻璃，消防人員在9時20分許撲滅火勢後破窗進入火場，發現多名死者。

2樓封閉 聚餐高中生難逃

當地人劉女士回憶，「消防樓梯（後樓梯）和通往1樓的樓梯都炸沒了，後面起火了」，「2樓是KTV包間，密閉的，所以也沒辦法跳窗逃離，2樓一個（人）也沒出來。」據報導，不少死者被抬出時已沒有意識、渾身癱軟，表面沒燒傷痕跡，有參與救援人士稱他們是窒息致死。其中有當時正在店內聚餐的高中生，還有退休 老人。

媒體引據銀川公安 局通報及筆錄指出，報警的燒烤店員工馮紅娟和燒烤店廚房師傅馬成軍表示，爆炸前一小時左右聞到有氣體洩漏，發現石油氣罐閥門壞了，就讓燒烤店廚房燒烤主管李志翔去買閥門回來，在更換閥門時發生爆炸。警方研判，爆炸火勢又引爆2樓的天然氣管道，已控制燒烤店店長、股東和工作人員等9人，並凍結其資產。

據參與救援的消防人士表示，不當使用燃氣疑似爆炸事件主因；一是石油氣罐閥門應請專業人員更換，二是洩漏至一定濃度的石油氣罐氣體遇明火或靜電就會爆炸，員工一小時前就聞到氣體洩漏，並形成「空氣中全是煤氣味」，顯示該店石油氣濃度早就達到爆炸程度。

爆炸事發後，國家主席習近平指示要求全力做好傷員救治和傷亡人員家屬安撫工作，盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任，銀川市宣布即日起展開全市為期一個月的安全生產大排查大整治專項行動。