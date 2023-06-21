暴力審訊？湖南婦派出所猝死 警回「我不養豬」挨轟

女子捧著母親的遺照，質疑母親遭暴力審訊。（視頻截圖）

湖南一名女子因涉嫌容留、介紹賣淫犯罪主動投案，卻在赴派出所4小時後意外死亡，而派出所裡並未留下當時的錄音、錄像。死者的女兒因為母親身上有傷痕，懷疑母親遭到暴力審訊逼供。她捧著遺照控訴警方，慈利縣政法委成立聯合調查組，對該案展開調查。

來源：推特

自由亞洲電台報導，視頻中，死者女兒鄧姓女子頭戴白綾舉著遺照說，母親一周前到派出所接受詢問，數個小時後，接到警察 打來的電話，趕到醫院見到母親的屍體，「當我趕到醫院見我媽媽的時候，我發現媽媽身上有多處的傷痕，已經失去了生命的體徵」。

女子進一步說明，母親的遺體上有傷痕，舌頭和嘴部有傷口，手上有瘀青，臀部皮膚顏色也不正常。她含淚說：「我想藉助網友的力量，控訴湖南省慈利縣公安 機關對我媽媽趙永香刑訊逼供」。

女子表示，「慈利縣公安機關說沒有同步的錄音錄像，沒有執法記錄儀的影像資料。慈利公安機關辦案嚴重違規，刑訊逼供，一條鮮活的生命就這樣不明不白的死在派出所」。

據微信 公號「平安慈利」稱，趙某香因涉嫌容留、介紹賣淫犯罪，主動到慈利縣公安局觀音橋派出所投案。趙某香在等候訊問期間上廁所途中突然倒地，民警隨即聯繫醫院搶救，經醫院搶救無效死亡。醫院診斷為惡性心率失常導致心源性猝死。

慈利縣聯合調查組通報稱，第一時間由縣委政法委、縣紀委監委、縣人民檢察院組成聯合調查組，依紀依法展開調查。若調查發現相關人員存在違紀違法行為，將依紀依法嚴肅處理。

關於此事，有網友留言，派出所裡面的監控是24小時無死角，除非把人帶到沒監控地方審訊，「請公布完整執法經過監控視頻」，還有網友酸，「監控探頭又壞了吧？」

此外，有記者致電派出所求證時，民警語出雷人，「我們家豬沒有下崽，我不養豬」。這句話很突兀，也讓許多網友感到憤怒。

紅星新聞評論，一些公職人員頻出雷語，暴露出心中沒有規則，沒有民眾，甚至沒有基本的是非觀。相關部門也應調查這話是誰說的，語境是什麽，為何要這樣說，作出解釋並依規處理，以回應輿論關切。