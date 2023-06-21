我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市長設宴…華裔學委籲亞當斯提升教學質量

曼哈頓華埠電單車店火災 罹難者兒：早預感會出事

暴力審訊？湖南婦派出所猝死 警回「我不養豬」挨轟

中國新聞組／北京21日電
女子捧著母親的遺照，質疑母親遭暴力審訊。（視頻截圖）
女子捧著母親的遺照，質疑母親遭暴力審訊。（視頻截圖）

湖南一名女子因涉嫌容留、介紹賣淫犯罪主動投案，卻在赴派出所4小時後意外死亡，而派出所裡並未留下當時的錄音、錄像。死者的女兒因為母親身上有傷痕，懷疑母親遭到暴力審訊逼供。她捧著遺照控訴警方，慈利縣政法委成立聯合調查組，對該案展開調查。

來源：推特

自由亞洲電台報導，視頻中，死者女兒鄧姓女子頭戴白綾舉著遺照說，母親一周前到派出所接受詢問，數個小時後，接到警察打來的電話，趕到醫院見到母親的屍體，「當我趕到醫院見我媽媽的時候，我發現媽媽身上有多處的傷痕，已經失去了生命的體徵」。

女子進一步說明，母親的遺體上有傷痕，舌頭和嘴部有傷口，手上有瘀青，臀部皮膚顏色也不正常。她含淚說：「我想藉助網友的力量，控訴湖南省慈利縣公安機關對我媽媽趙永香刑訊逼供」。

女子表示，「慈利縣公安機關說沒有同步的錄音錄像，沒有執法記錄儀的影像資料。慈利公安機關辦案嚴重違規，刑訊逼供，一條鮮活的生命就這樣不明不白的死在派出所」。

微信公號「平安慈利」稱，趙某香因涉嫌容留、介紹賣淫犯罪，主動到慈利縣公安局觀音橋派出所投案。趙某香在等候訊問期間上廁所途中突然倒地，民警隨即聯繫醫院搶救，經醫院搶救無效死亡。醫院診斷為惡性心率失常導致心源性猝死。

慈利縣聯合調查組通報稱，第一時間由縣委政法委、縣紀委監委、縣人民檢察院組成聯合調查組，依紀依法展開調查。若調查發現相關人員存在違紀違法行為，將依紀依法嚴肅處理。

關於此事，有網友留言，派出所裡面的監控是24小時無死角，除非把人帶到沒監控地方審訊，「請公布完整執法經過監控視頻」，還有網友酸，「監控探頭又壞了吧？」

此外，有記者致電派出所求證時，民警語出雷人，「我們家豬沒有下崽，我不養豬」。這句話很突兀，也讓許多網友感到憤怒。

紅星新聞評論，一些公職人員頻出雷語，暴露出心中沒有規則，沒有民眾，甚至沒有基本的是非觀。相關部門也應調查這話是誰說的，語境是什麽，為何要這樣說，作出解釋並依規處理，以回應輿論關切。

死者女兒網上發視頻，質疑母親遭暴力審訊。（視頻截圖）
死者女兒網上發視頻，質疑母親遭暴力審訊。（視頻截圖）

公安 警察 微信

上一則

布林肯訪華記者會1細節 現場冒白煙…工作人員在燙星條旗

延伸閱讀

大雨狂炸 長江流域進入多雨期 端午假期慎防致災降雨

大雨狂炸 長江流域進入多雨期 端午假期慎防致災降雨
摩托車遇攔檢不停 湖南交警連3推、推入斜坡 網怒：置人於死?

摩托車遇攔檢不停 湖南交警連3推、推入斜坡 網怒：置人於死?
25歲湖南女孩 帶罹癌爺爺2個月玩遍中國5省

25歲湖南女孩 帶罹癌爺爺2個月玩遍中國5省
懷念的湖南筍宴

懷念的湖南筍宴

熱門新聞

南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(美聯社)

習近平「獨坐主席位」接見布林肯 美中官員坐兩側

2023-06-19 09:12
外界發現，中國國家主席習近平19日接見美國國務卿布林肯時獨坐橫排中央主席位，美中官員分坐左右兩排，與以往慣例不同。(新華社)

沒比較沒傷害 習近平見3位美國務卿 布林肯座位安排最尷尬

2023-06-19 20:05
(取自搜狐新聞)

男舞者全裸？孔雀舞「不雅」爭議 楊麗萍回應了

2023-06-15 15:39
視頻中，一名女子邊拍視頻邊質問快遞員，稱她埋頭簽字時，快遞員把他自己的褲子脫了，然後在她後面侮辱她。（視頻截圖）

趁50歲阿姨簽字時 四川20歲快遞員把褲子脫了 下場被熱議

2023-06-16 07:30
微軟創辦人比爾蓋茲時隔4年訪問中國，15日在北京發表演講。(取材自中國科學報/蓋茲基金會供圖)

30年訪中至少20次 蓋茲4理由獲北京最高規格禮遇

2023-06-17 02:30

超人氣

更多 >
不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它

不是咖啡或李子汁 長期避免便秘的頭號飲料是它
家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元

家裝太陽能板省錢嗎？ 華人怒：每年隱藏費用近千元
長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」

長壽研究員追求不老丸 但最佳藥方也最簡單 是「這3字」
獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節

獨家專訪／21歲劉憶佳遊德遇害 爸爸嘆：最痛的父親節
認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差

認了…網紅指控始亂終棄偷拍性愛片 炎亞綸：我偏差