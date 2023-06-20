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特斯拉撞越野車 2死傷 被撞駕駛當場沒了 1男童被甩出

中國新聞組／北京20日電
被撞飛的白色觀致越野車。（取材自國際旅遊島商報）
被撞飛的白色觀致越野車。（取材自國際旅遊島商報）

海南海口市發生一起重大車禍，27歲女子駕駛特斯拉撞飛越野車，導致5輛車受損；白色越野車駕駛員當場死亡，一名男童從車內被甩出，被緊急送往醫院救。

國際旅遊島商報報導，海口公安交警第一時間對周邊道路進行臨時管控，肇事的黑色特斯拉車輛橫停在道路上，車頭已「面目全非」，前擋風玻璃和左右前側玻璃均已破裂，車內安全氣囊、氣簾全部爆開。白色越野車逆向斜停在人行道綠化帶上，車身完全變形，右側車身大面積凹陷，全車玻璃破裂，多個車輪脫落。

在白色越野車輛後方停車位上一台白色轎車後尾箱變形，後擋風玻璃破裂，發動機蓋翹起，綠化帶處多塊路沿石被撞碎，指示標牌彎曲變形。

據報導，事發現場道路上留有多條輪胎印跡，並散落大面積車輛碎片和其他物品，其中還有一張兒童安全座椅，在人行道上還留有幾滴血跡。

「肇事車輛駕駛員是一名年輕的女子，被撞身亡的白色越野車駕駛員是一名三、四十歲左右的男子。」現場目擊者說，事故發生後，周邊群眾迅速參與到救援當中，多人合力將白色車上的駕駛員救出，並對其進行心肺復術，但最終沒能救過來。

報導說，這場車禍在網路上引發熱議，「電動車只有特斯拉，燒死那麼多人，卻沒有一點事情」、「果然特斯拉配有名字」、「撞成這樣特斯拉車主都沒事，真牛逼」、「真不懂中國還不禁售特斯拉」。

事故現場一片狼藉。（取材自國際旅遊島商報）
事故現場一片狼藉。（取材自國際旅遊島商報）

特斯拉 車禍 公安

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