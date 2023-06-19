環衛工偷摘1斤枇杷 被打又被拘 警稱處罰依法合情

環衛工被認定偷竊枇杷事發當日照片。（取材自封面新聞╱家屬提供）

四川自貢環衛工馬從先因被認定偷竊枇杷，被企業員工毆打造成左側眼眶內側壁骨骨折。在經過16天住院治療後，經鑑定為輕微傷。馬從先不只受傷，還被自貢市高新公安 分局處以行政拘留4日的行政處罰，消息引起網友關注，警方稱處罰依法又合情。

封面新聞報導，因被疑偷枇杷（約1斤左右），馬從先與紅運逆止器公司2員工發生衝突，並遭毆打，經鑑定為輕微傷。自貢市高新公安分局對馬從先處以行政拘留4日，對紅運逆止器公司人員史×處以拘留5日，罰款200元，史×茂處以罰款400元的處罰。

針對警方處罰決定，馬從先的女兒毛倩表示，她將申請撤銷警方對馬從先作出的行政拘留決定，「並對施暴者加重處罰。」馬從先的行為不構成盜竊，公安機關不應對馬從先予以行政拘留的處罰，對本案中施暴者處罰顯然太輕，公安機關存在執法不當的程序性問題，包括傳喚時間超時，拘留後未及時通知家屬，剝奪當事人暫緩執行申請權。

自貢市公安局高新分局板倉派出所負責人和辦案民警確認案件基本事實如下：

4月21日下午3時許，匯東物業公司環衛工人馬從先、梁×芬在板倉工業園區紅運公司路段清掃垃圾，馬從先攀爬企業圍牆並折斷樹枝摘取栽種在企業圍牆內的枇杷，梁×芬在樹下幫助拉住樹枝；紅運員工發現後斥罵馬等人，馬等人也大聲回罵，馬從先拒不承認偷摘枇杷。

雙方言辭激烈發生爭吵，史×茂用手推搡馬從先頭部，馬即用掃帚揮打史×茂腹部，被史×抓住掃帚。史×用拳頭擊打馬的左眼眶。此後雙方爭奪掃帚。警方趕到現場後配合在場的匯東物業公司負責人將馬從先送醫治療。

馬從先經鑑定為輕微傷後，警方第三次組織雙方調解。馬從先及家屬提出要求企業賠償治療費、誤工費、護理費、精神損失費及後期治療費、營養費等共計5萬餘元損失。經警方調解後，企業方面表示願意賠償各項損失共計3萬5000元，故雙方未能達成一致。

警方稱，馬從先被懷疑偷摘枇杷被打成輕微傷經媒體報導後，警方第四次組織雙方展開調解，馬從先並將賠償金額抬高至6萬餘元，企業不同意賠償。調解再次未能成功。

警方稱，根據治安管理法規，雙方當事人無法和解，警方對案件依法處理。對馬從先處以行政拘留4日，沒有並處罰款，是綜合考量馬從先行為方式、情節、悔過態度、家庭情況等因素作出的處罰，符合法定減輕處罰條件，故在最低拘留時間上減少了一天。

對於毆打馬從先的違法行為人是考量其如實供述自己的違法事實，在調解過程中態度積極表示願意賠償合理費用和道歉，且屬於馬從先過錯引起，具有從輕情節。