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調查踢假球 韓籍球員拘留期滿未獲釋 中國檢方批准逮捕

中國新聞組／北京19日電
韓國媒體報導，孫準浩遭中國檢方批准逮捕。（取材自微博）
韓國媒體報導，孫準浩遭中國檢方批准逮捕。（取材自微博）

中超足球山東泰山隊的南韓外援孫準浩此前被遼寧省朝陽市公安局刑事拘留，韓聯社報導，孫準浩的拘留期已於17日屆滿，中國檢方已批准將他逮捕。

韓聯社引述消息人士表示，中國檢方已批准逮捕孫準浩，中國公安通常會進行約2個月的補充調查，若案情重大，可能要數月後才會起訴。

這名消息人士說，進入逮捕調查階段意味著公安對孫準浩正式啟動司法程序，罪名是否成立要由法庭判決。

報導指出，孫準浩5月12日在上海虹橋機場登上飛往韓國的客機前被公安帶走，在刑事拘留下以非國家工作人員受賄罪名接受遼寧省朝陽公安局調查。若公安認定涉案人涉嫌構成嚴重犯罪，就有權進行最長37天的刑拘調查。

報導表示，在刑拘期滿後，孫準浩仍未獲釋，逮捕調查已在外界意料之中。據中國媒體報導，鑑於孫準浩效力的泰山隊主教練郝偉及球員們可能涉嫌踢假球，孫準浩接受調查可能與此有關。

報導引述韓國駐瀋陽總領館表示，孫準浩的律師正給予法律協助，總領館並未介入，涉及個人的傳聞不便證實。總領館將致力於領事協助，並請求當地公安進行快速、公正的調查，避免侵犯韓國公民人權。

2022年底前中國男足主教練李鐵被調查開始，足協系統已至少11名高官落馬。孫準浩是首名被逮捕的外援。

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