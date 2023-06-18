畫面驚悚慎入…江西學餐吃的「鴨脖」不是鴨是老鼠

江西工業職業技術學院餐廳的餐點近日被發現混入疑似「鼠頭」的，校方卻稱是「鴨脖」，官方公布調查結果，認定飯菜的中異物就是鼠頭。（取材自YouTube）

江西工業職業技術學院一名學生日前在校內食堂吃到疑似「老鼠頭部」異物，食堂、校方甚至市場監管部門統一口徑稱異物是「鴨脖」，引來大批網民質疑後還疑施壓學生要求改口。事件驚動江西省官方介入調查，昨日確認異物為老鼠類囓齒動物的頭部，並對公然說謊的食堂、校方和市場監管部門處於吊銷經營許可證等頂格處罰並嚴肅追究責任。

來源：YouTube

這起轟動全中國的「指鼠為鴨」風波發生在6月1日，該學生當天在校內食堂吃到疑為鼠頭異物後將視頻發上網路，食堂人員僅稱異物是鴨脖後就將之丟棄，但該則視頻與照片被瘋傳，大批網民留言「怎麼看都像老鼠的頭部」，還有專家根據照片鑑定稱就是鼠頭，質疑食堂說謊。

6月3日晚，江西工業職業技術學院表示，吃到異物的學生在事發當時即邀同學比對，確認異物為鴨脖，屬「正常食物」，並稱該學生已在現場書面對視頻內容澄清。南昌高新區市場監督管理局昌東分局局長江協學也表示，經「反覆比對」異物就是鴨脖。但仍有大批網民不信。

由於事件越演越烈，江西省教育 廳、省公安 廳、省國資委、省市場監督管理局等部門組成聯合調查組並於昨公布結果指出，經調閱廚房監視器畫面、查閱採購清單及詢問食堂負責人、廚房相關當事人、當事學生和現場圍觀學生，並據權威動物專家辨識，判定異物為「老鼠類囓齒動物的頭部」。

調查小組表示，南昌高新區市場監督管理局昌東分局、江西工業職業技術學院未認真調查取證，便對外發布「異物為鴨脖」的結論是錯誤的。校方須對此次事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理部門負監管責任。目前已吊銷食堂涉事企業食品經營許可證，並對該企業和法定代表人頂格處罰。下一步將嚴肅處理校方及昌東分局等相關責任單位、涉事企業和責任人。

江西省昨晚則宣布展開食品安全專項整治，嚴防嚴管嚴控校園食品安全風險。

官媒中國新聞網則發布評論指出，此事依然有很多待解之問，例如此前校方發布的調查聲明為何不見了？鼠頭被發現，那鼠身又去哪了？指鼠為鴨者，該如何問責？