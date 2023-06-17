杭州跳橋救人小哥獲獎30餘萬+1房 母：都不收 請捐出

公司為彭清林申請到先鋒騎手榮譽稱號以及現金獎勵。(取材自海報新聞)

從12米高的大橋上「縱身一躍」跳入錢塘江救人以來，杭州90後外賣小哥彭清林收到社會各界關心，所獲獎金目前已超過30萬元人民幣並有一套房。對此，他母親說，房子和錢都不收。

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經過三天治療，小哥老家湖南省張家界市桑植縣委副書記、縣長梁高武16日到醫院看望慰問他，獎勵了小哥10萬元和一套房。彭清林說，有點懵。

錢江晚報報導，桑植縣16日也為彭清林帶來了見義勇為的榮譽。面對家鄉人民的熱情和厚愛，彭清林表示，政府給予的榮譽和獎勵他收下了。但企業對他的獎勵捐贈，他希望反哺家鄉的教育 事業。「我在社會上摸爬滾打過，太明白教育的重要性了，我想把企業的捐贈的錢都送給家鄉的學校，讓孩子們好好讀書，把樂於助人的思想，從小就傳播給孩子。」他請大家不要再捐錢，把錢給更需要的人。

據報導，中醫藥大學附屬第二醫院（浙江省新華醫院）副書記賀曉鳴說，彭清林預估一周左右的時間能夠出院。

6月14日，當地公安 授予其一等治安榮譽獎章；杭州市見義勇為基金會授予其見義勇為積極分子榮譽稱號，獎金3萬元。彭清林所在的公司獎勵他5萬元，並為其申請到免費上大學的名額，杭州站點還將他納入儲備站長的名單。此前，公司已為彭清林申請到了先鋒騎手榮譽稱號以及現金獎勵。

他14日說，上大學的機會比公司5萬元獎勵更稀有，更好。經過了解，學習是以線上的課程為主，這樣他就可以利用業餘的時間進行學習和培訓。用刷短視頻的時間去學習和培訓，這樣的方式挺好的。