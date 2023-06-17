我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州包車送非法移民到洛杉磯 洛市議員提動議促徹查

聯航擬推電動飛機 灣區空中通勤最快2026年實現

杭州跳橋救人小哥獲獎30餘萬+1房 母：都不收 請捐出

中國新聞組／北京17日電
公司為彭清林申請到先鋒騎手榮譽稱號以及現金獎勵。(取材自海報新聞)
公司為彭清林申請到先鋒騎手榮譽稱號以及現金獎勵。(取材自海報新聞)

從12米高的大橋上「縱身一躍」跳入錢塘江救人以來，杭州90後外賣小哥彭清林收到社會各界關心，所獲獎金目前已超過30萬元人民幣並有一套房。對此，他母親說，房子和錢都不收。

來源：YouTube

經過三天治療，小哥老家湖南省張家界市桑植縣委副書記、縣長梁高武16日到醫院看望慰問他，獎勵了小哥10萬元和一套房。彭清林說，有點懵。

錢江晚報報導，桑植縣16日也為彭清林帶來了見義勇為的榮譽。面對家鄉人民的熱情和厚愛，彭清林表示，政府給予的榮譽和獎勵他收下了。但企業對他的獎勵捐贈，他希望反哺家鄉的教育事業。「我在社會上摸爬滾打過，太明白教育的重要性了，我想把企業的捐贈的錢都送給家鄉的學校，讓孩子們好好讀書，把樂於助人的思想，從小就傳播給孩子。」他請大家不要再捐錢，把錢給更需要的人。

據報導，中醫藥大學附屬第二醫院（浙江省新華醫院）副書記賀曉鳴說，彭清林預估一周左右的時間能夠出院。

6月14日，當地公安授予其一等治安榮譽獎章；杭州市見義勇為基金會授予其見義勇為積極分子榮譽稱號，獎金3萬元。彭清林所在的公司獎勵他5萬元，並為其申請到免費上大學的名額，杭州站點還將他納入儲備站長的名單。此前，公司已為彭清林申請到了先鋒騎手榮譽稱號以及現金獎勵。

他14日說，上大學的機會比公司5萬元獎勵更稀有，更好。經過了解，學習是以線上的課程為主，這樣他就可以利用業餘的時間進行學習和培訓。用刷短視頻的時間去學習和培訓，這樣的方式挺好的。

另據正觀新聞報導，對於各界紛紛加碼獎勵，彭清林媽媽說：「房子和錢，我們都不收，孩子也說了這個錢都是家庭企業扛來的辛勞錢，如果要挽救可以把錢捐到學校去。」

小哥彭清林的媽媽說：「房子和錢，我們都不收。」(取材自海報新聞)
小哥彭清林的媽媽說：「房子和錢，我們都不收。」(取材自海報新聞)

教育 公安

上一則

大黃鴨搶鏡 帶動維港經濟 18日巡遊後提前告別香港

下一則

香港狂粉跳下海 游近大黃鴨旁摸鴨皮

延伸閱讀

杭州外賣小哥躍下15米橋救人 網：這得多大勇氣

杭州外賣小哥躍下15米橋救人 網：這得多大勇氣
NBA／金塊約柯奇本來想成為馬術騎手 父親說服他打籃球

NBA／金塊約柯奇本來想成為馬術騎手 父親說服他打籃球
「夏日街道」首度擴至五大區 騎手乘客享20哩無車街道

「夏日街道」首度擴至五大區 騎手乘客享20哩無車街道
偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

熱門新聞

董思槿曾曬出自己的撩人性感照，網民稱她是真正的白富美。(取材自微博)

國企高管「牽手門」誰包養誰？小三豔照曝光、網喊頂不住

2023-06-09 12:42
翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

2023-06-10 14:25
南韓網紅邊娥英在柬埔寨去世。（取材自微博）

傷痕累累…韓美女網紅慘死柬埔寨 中國籍夫婦裹紅布棄屍

2023-06-13 09:30
田豐母親一直在尋找她失蹤的兒子。（取材自新民周刊）

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

2023-06-10 13:10
副書記黃女開門。（取材自百姓關注）

偷吃? 彭州女副書記穿吊帶睡衣為男書記開門 女方夫指證歷歷

2023-06-10 08:30
綜合中媒12日晚間報導，有多位中國太陽能從業人員在落地德國慕尼黑機場後被帶走。圖為德國慕尼黑機場。本報資料照片

中國太陽能界驚魂 多位從業人員在慕尼黑機場被帶走

2023-06-12 09:15

超人氣

更多 >
西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡

西雅圖韓裔孕婦車內中槍 與腹中八月大胎兒雙亡
定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額

定存利率上看5% 專家建議存款不低於這個金額
吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟

吃過多這種維他命 小心傷害視力和肝臟
壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議

壽司放重要部位…肯爺吃「女體盛」慶生 畫面外流惹議
劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社

劫殺關帥 兇嫌獲刑27.5年…作案時僅16歲 震驚芝城華社