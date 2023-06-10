閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

翟欣欣離婚索討千萬，疑致夫跳樓自殺，一審判她退還男方上千萬財產。（取材自百度百科）

2017年引發全網關注的「翟欣欣涉索要千萬逼死丈夫蘇享茂」案有了最新進展。蘇享茂的哥哥蘇享龍微博 帳號9日發文稱，翟欣欣已因涉敲詐勒索罪被批捕，羈押在看守所，「我們終於等到了這一天！」。媒體查訪後證實了這項消息，至於此案為何六年後才立案，律師解讀「可能在民事判決中查明了一些事實」。

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昨天上午11點39分，微博ID「蘇享茂的哥哥蘇享龍」發文稱翟欣欣已被海淀區檢察院依法批捕，海淀警方也已執行逮捕，翟欣欣目前羈押在看守所。文中並發布「立案告知書」圖片顯示「翟欣欣涉嫌敲詐勒索，立案時間為2023年5月20日」。消息後來被紅星新聞證實。

蘇享茂哽咽地說，六年來他們的訴求一直都是希望本案能以涉嫌敲詐勒索刑事立案，現在終於迎來這個盼望已久的進展。六年來經歷了更換律師等種種波折，堅持下去的原因是：「因為一路走來，我現在完全明白案件性質了，我有底氣所以我堅持。」

潮新聞報導，2017年3月30日，手機應用wephone創始人蘇享茂和翟欣欣在婚戀網站相識，同年6月7日領證，但在7月18日辦理離婚。2017年9月7日凌晨，蘇享茂跳樓身亡，留下遺書稱婚前在翟欣欣身上花去幾百萬，控訴翟欣欣以其有漏稅行為、WePhone灰色運營以及她的親屬公安 關係等，向他索要1000萬（人民幣，下同）天價索賠和三亞的房子，「資金鍊斷裂，我很絕望」。

2021年1月17日，蘇享龍發微博稱，翟欣欣威脅、恐嚇、毆打、敲詐、勒索蘇享茂並要其立刻簽下賠償精神損失費1000萬元離婚協議書，否則就要舉報弟弟偷稅漏稅、灰色運營，讓弟弟無期坐牢。弟弟傾其所有付完660萬後，翟欣欣還要求餘下的340萬要在限定時間內給付，逾期一天付違約金10萬。蘇享茂只好一次性還完60萬元房貸後把房子抵押貸款。翟欣欣曾否認涉勒索。

蘇享茂家屬提供的立案告知書。(取材自紅星新聞)

2018年，蘇享茂家屬將翟欣欣告上法庭，要求法院撤銷蘇享茂價值近千萬的贈予，並返還近百萬現金。2023年3月31日，北京 市朝陽區人民法院一審判決翟欣欣退還蘇享茂家屬現金、汽車共近千萬以及撤銷翟欣欣海南、北京兩套房產的個人所有權。同年5月12日，蘇家家屬確認收到被告翟欣欣660萬元還款。

潮新聞引述上海靖予霖律師事務所律師黃洪連表示，涉及男女交往感情糾紛財務處理是否屬於敲詐勒索的認定會比較謹慎。他認為翟欣欣案六年後立案，「在民事判決中可能查明了一些事實，讓這個案件的事實可能比原來更清晰。」不過「民事案件中的證據未必百分百都會被刑事案件中給採納採信。」