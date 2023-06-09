28歲男千島湖玩「飛魚」落水亡 網紅水上項目掀關注

「飛魚」水上休閒活動越來越受到關注，不過也因其安全風險高，容易發生安全事故。(取材自都市快報橙柿互動)

網傳六名遊客6月3日在杭州千島湖玩「飛魚」項目時落水，其中一名28歲的遊客陳某輝失蹤，被尋獲時已溺斃。陳某輝是家中獨子，事發時參加公司團建，原本打算今年年底結婚。此次落水事件使「飛魚」水上休閒活動的安全風險再引發關注。景區證實陳某輝溺亡消息，發生原因在調查中，涉事場所也停業整頓。

都市快報橙柿互動報導，事發地點「千島湖歡樂水世界」官方微信 發布聲明表示，遊客陳某輝遊玩飛魚項目時意外落水失蹤（經查看監控錄像，下湖時穿戴有救生衣），現場負責人報警後，失蹤人員陳某輝被打撈出水，確認已無生命跡象。

極目新聞報導，一名千島湖遊客說，6月3日下午5時許，她在湖邊發現有5名遊客在談論其落水的經過。5名遊客稱，他們玩「飛魚」項目時翻船了，都掉進了水裡，還有1個落水游客沒有被救上岸，此時有消防員、民警趕到現場，有救援人員在湖面搜救直到深夜，且直到6月4日下午1時左右仍有救援人員在搜救。

千島湖歡樂水世界客服人員一度表示，「沒有遊客落水的情況」，隨後掛斷記者電話。該景區一名負責人則稱景區正在停業整頓，需要停業一周時間，原因是「可能某個設施不達標」；至於是否有遊客落水，其表示是「瞎說」。但到了6月5日，杭州千島湖歡樂水世界也發布說明稱6月3日下午確有遊客溺亡。

千島湖歡樂水世界位於千島湖青溪大道附近，有網紅飛魚、動感皮划艇、水上闖關、水上飛人體驗等大小20多個娛樂項目。其中「網紅飛魚」通常是由一人在前面駕駛摩托艇，拖曳後面掛著的橡皮艇，遊客則坐在橡皮艇上，速度快時，拖曳在後的橡皮艇頭部會翹起，甚至飛離水面接近垂直，因和海裡飛魚很像，近年成為網紅水上運動項目，所以也叫「網紅飛魚」。

近年，「飛魚」水上休閒活動越來越受到關注，不過也因其安全風險高，容易發生安全事故。2021年，一名22歲女孩肖某某在深圳大鵬新區較場尾海域玩「網紅飛魚」時意外身亡。