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F1名嘴口出「Chinaman」歧視中國車手挨轟 英國天空體育道歉

中國新聞組／北京7日電
阿爾法·羅密歐車隊中國車手周冠宇。（新華社）
阿爾法·羅密歐車隊中國車手周冠宇。（新華社）

F1西班牙站大獎賽在4日的比賽中，天空體育F1知名解說馬丁·布倫德爾(Martin Brundle)在描述中國F1車手周冠宇時，使用歧視性詞彙「Chinaman」(中國佬)，引起廣泛的批評和譴責。馬丁事後受訪時，稱這是一個「錯誤的表達」，為此表示道歉，

環球網報導，「Chinaman」這個詞語在西方文化中帶有明顯的貶義和侮辱色彩，是對華人的一種不尊重。不少英國觀眾也在社交媒體上聲討「F1名嘴」布倫德爾使用這種帶有歧視性的詞彙。有車迷稱，「只要了解歷史就能明白為什麼這是個歧視性詞彙」，呼籲布倫德爾應該「學習歷史，並道歉」。

在接受「環球時報」英文版記者詢問時，英國天空體育在回信中表示，馬丁「已被提醒需要在直播期間謹慎措辭」，稱這是一個「錯誤的表達」，並對造成的任何冒犯表示道歉。

到於被差辱的中國F1車手周冠宇在西班牙大獎賽上獲得第九，收穫了2個積分。這是他本賽季第二次躋身前10。

周冠宇是在2021年11月16日與阿爾法·羅密歐競速F1車隊簽約，成為正賽二號車手，出戰2022賽季F1世界錦標賽。周冠宇也成為首位F1正賽中國車手，首位獲得正式資格參加F1全年比賽的車手。

F1 周冠宇 歧視

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