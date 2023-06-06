王思聰帶5女現身酒店「為何不用上班」 被提問表情絕了

王思聰帶五位美女出酒店，一副沒休息好的樣子，酒店高達19萬一晚。(視頻截圖)

中國一名專門拍攝街訪影片的博主，最近採訪路人為什麼不用上班？做什麼工作？竟偶遇中國前首富王健林之子王思聰，只見王思聰穿著短袖北京 癱坐在店鋪外，旁邊還跟著一名不願露臉的美女，面對提問，王思聰只看了博主一眼並沒有回答。

來源：YouTube

戒辣娛樂報導，這名在街頭提問路人，「請問今天為什麼不用上班，請問你是做什麼的？」視頻後半段竟然驚喜出現王思聰。博主半蹲著提問，面對博主突如其來的提問，王思聰滿臉冷漠還帶點疑惑，只看了博主一眼，就轉過眼去繼續玩手機 ，並沒有回答博主的提問。

王思聰被街採博主提問：你今天為什麼不用上班？滿臉冷漠拒絕回答。(視頻截圖)

王思聰作為超級富二代的代表人，咬著金鑰匙出生的他從來都是自帶話題；不少網友留言：「王思聰那個表情太好笑了吧，明知故問，你不認識我？我需要上班？」「思聰說我還要上班不是白投胎了嗎？」「思聰的眼神想刀你。」

據報導，更引起網友好奇的還有，王思聰身旁的女伴是誰？畢竟狗仔才剛爆料，王思聰帶著五位美女從酒店出來，而且看上去一副沒休息好的樣子；據悉，當晚王思聰住的酒店是北京的寶格麗知名高檔酒店，從網上掛出的介紹，在這住一晚的費用高級套房甚至要19萬元；6月1日王思聰也被拍到帶兩美女玩劇本殺，凌晨2點後，三人一起走進同一間酒店。

對此網友們打趣說：「這樣的架勢，要想休息好也挺難的」，也有網友表示「王公子的生活真是太豐富多彩了。」

這則視頻除了王思聰，其他受訪的路人都回答了，答案五花八門，有人自己開工作室、有人退休 ，以前做金融，還有街舞老師、旅遊、自由插畫師等。