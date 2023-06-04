劉畊宏直播20秒要價8.5萬美元 網：粉絲的韭菜真好割

劉畊宏(右)靠直播健身操暴紅，之後開始帶貨題。(取材自微博)

618大促近日開始，很多電商 平台和商家正努力推廣，有網友發現，抖音 平台上有一些網紅的帶貨引流服務，其中粉絲量超過30萬的達人、主播帳號針對1到20秒的短視頻報價集中在1到10萬元（人民幣，下同，約1413到14136美元）區間。粉絲量高的帳號則更貴一些，比如，劉畊宏20秒短視頻要價60萬元（約8.5萬美元），價碼引發網友熱議。

快科技報導，很多電商平台和商家都在努力推廣618，他們會找來明星或網紅來帶貨，比如京東直播與交個朋友、羅永浩的合作，羅永浩在首次京東直播帶貨的銷售額達到了1.5億元，還賣出了一套杭州的6.18折公寓。

粉絲量高的網紅，帶貨價碼相對較高，比如小魚海棠、劉畊宏等上千萬粉絲的帳號，短視頻報價超過數十萬，比如劉畊宏的報價為60萬元；很多人認為劉畊宏這個價格不值得，60萬要賣多少貨才能賺回這個價格；但也有人表示這個價格很超值，因為這就約等於一次代言，雖然只是一段視頻，但是商家後期還可以繼續以劉畊宏帶貨宣傳。

劉畊宏目前抖音帳號已經超過6800萬粉絲，這是一個非常恐怖的數據量，而根據平台顯示，劉畊宏視頻作品的播放量中位數是28萬，在博主中屬於較高水準；這就意味著很有可能為商品或者商家帶來28萬的流量，當然這個數字是不確定的，也可能不到28萬，也可能會遠超28萬。

然而，單純以28萬來說，這個曝光量就已經是讓普通商家日常宣傳很難做到的效果了。

網易報導，很多網友看到報價後，都直言「粉絲的韭菜真好割」。不管是劉畊宏，還是其他明星網紅，都是依靠粉絲量，才受到廣告商的關注，願意出錢讓他們打廣告。劉畊宏拍的廣告，也是賣給粉絲的，真的把粉絲當成韭菜一樣割，一割一大把。